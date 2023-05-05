Странный свёрток с торчащими трубками обнаружили возле газовой станции в одном из районов Москвы

Жители нескольких домов на улице Живописной в районе Хорошёво-Мнёвники в Москве проснулись сегодня от громкого хлопка на улице, сообщает SHOT. На месте возле газораспределительной станции сотрудники полиции обнаружили подозрительный предмет.

Работа экстренных служб на месте странной находки в Хорошёво-Мнёвниках. Видео © Telegram / SHOT.

Речь идёт о свёртке длиной 30 сантиметров, который был обмотан изолентой, из него торчали небольшие трубки. Странную находку забрали на экспертизу.

Что именно было причиной громкого хлопка, сейчас выясняется.