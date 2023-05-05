Странный свёрток с торчащими трубками обнаружили возле газовой станции в одном из районов Москвы
SHOT: Звук взрыва слышали у газовой станции в Москве
Жители нескольких домов на улице Живописной в районе Хорошёво-Мнёвники в Москве проснулись сегодня от громкого хлопка на улице, сообщает SHOT. На месте возле газораспределительной станции сотрудники полиции обнаружили подозрительный предмет.
Работа экстренных служб на месте странной находки в Хорошёво-Мнёвниках. Видео © Telegram / SHOT.
Речь идёт о свёртке длиной 30 сантиметров, который был обмотан изолентой, из него торчали небольшие трубки. Странную находку забрали на экспертизу.
Что именно было причиной громкого хлопка, сейчас выясняется.
А ранее Лайф писал, что под Петербургом пришлось перекрывать КАД из-за найденной самодельной бомбы. Речь шла об СВУ весом 500 граммов с микросхемой и элементами питания. Устройство в любой момент могло взорваться, поэтому было решено уничтожить его на месте.
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