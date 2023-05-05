Воробьёв показал главе МЧС технологии безопасности в Подмосковье

Московская область — первый регион России, жители которого получают смс-уведомления о статусе вызванной скорой помощи, а современные технологии помогают оперативно действовать при лесных пожарах. Губернатор Андрей Воробьёв показал главе МЧС Александру Куренкову работу выстроенной системы. Как пишет телеканал "360", они посетили два центра обработки вызовов Системы-112.







Система работает с использованием IP-телефонии, что помогает получать звонки из перегруженных вызовами территорий. По словам губернатора, она была создана в содействии "со всем правоохранительным блоком" после соответствующего указа президента России Владимира Путина в 2015 году.

На данный момент планируется перевести её на отечественное программное обеспечение, внедрить искусственный интеллект для анализа поступающих звонков, а также позволить людям напрямую связываться с вызванными бригадами скорой помощи.

В то же время в регионе используется система оперативного управления силами тушения лесных пожаров, которая помогает координировать обстановку с земли, воздуха и даже космоса. Воробьёв отметил, что в области установлено более ста камер, каждая из которых охватывает 25 километров территории.

"Мы активно начали внедрять систему видеонаблюдения, устанавливаем камеры высокого разрешения на сотовых вышках. В прошлом году я докладывал о них президенту — 127 камер работают на 360 градусов... Есть Центральная диспетчерская служба, которая имеет доступ по всей Московской области, и 28 диспетчеров, которые видят каждый свой участок. Они отвечают за него и в части обнаружения, и в части реагирования", — рассказал он.

До конца года, добавил глава региона, систему ждёт ряд улучшений: модернизация нейросети для автоматического определения координат возгорания, сокращения времени реагирования, а также установка в лесах 20 фотоловушек для борьбы с нарушениями и навалами мусора.





Также Андрей Воробьёв и Александр Куренков посетили Информационный центр Подмосковья, созданный в феврале 2023 года. Он координирует работу СМИ, пресс-служб и местных администраций. Его сотрудники, отметил губернатор, мониторят Сеть для оперативной помощи людям и отработки негативных обращений. Кроме того, в случае получения, например, сообщения от МЧС оно может быть передано журналистам.

"Важно, чтобы граждане получали интересующую их информацию своевременно. От оперативности и грамотности сбора и анализа во всех сферах жизни зависит грамотность принимаемых решений", — добавил Воробьёв.