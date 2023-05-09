"Москва слезам не верит": Почему Пашиняну не удастся усидеть на двух стульях Зачем Пашинян собирается навестить Москву и какие вопросы могут обсудить в Кремле. 8 мая, 23:40 Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

В Кремле не исключили встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна в Москве. Ранее армянский премьер-министр анонсировал визит в российскую столицу. Однако пресс-служба Администрации Президента РФ не прокомментировала возможные темы для обсуждения.

— Определённые планы обсуждаются. По мере того как это обсуждение будет финализировано, мы сделаем соответствующее объявление. Пока это считаем преждевременным, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам о запланированных переговорах.

На днях Ереван одобрил Римский статут Международного уголовного суда (МУС), последним решением которого был выдан ордер на арест главы России. Ратификация документа означает, что Армения признаёт юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведёт. А затем Никол Пашинян вновь напомнил СМИ о трудностях в отношениях между Арменией и ОДКБ. Что намерен обсуждать премьер-министр в Москве, собрав подобный кейс враждебных решений, догадаться несложно.

Попыткой усидеть на двух стульях называет выбор прозападного вектора усилия Армении доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Пашинян ведёт процесс ухода от России. Поскольку Армения не просто состоит в ОДКБ, она ещё и член Евразийского экономического союза (ЕАЭС), такой разворот может стоить Еревану не только политического союза, но и потери торговли и безопасности.

— Торговля с Арменией не всегда выгодна Москве, но в рамках ЕАЭС мы поддерживаем Ереван. Если Пашинян разрывает отношения с ОДКБ, то ему придётся разорвать их и с ЕАЭС. В республике находится военная база РФ, она обеспечивает безопасность Армении. То есть России придётся выводить в случае расторжения и наших военных, в том числе миротворцев, из зоны конфликта в Нагорном Карабахе, — комментирует Суздальцев.

Армения останется незащищённой перед лицом двух стран, отношения с которыми у неё очень сложные, — Турции и Азербайджана, объясняет эксперт. Но, видимо, Пашинян, получив гарантии безопасности от США, считает, что это лучше. На встрече азербайджанской и армянской сторон в Вашингтоне было объявлено, что процесс взят под контроль и он успешен. Возможно, американцы и добьются определённых результатов. Но это произойдёт за счёт Армении. Потому что Штатам выгодно, чтобы Ереван объявил о признании территориальной целостности Азербайджана. То есть Ереван откажется от Нагорного Карабаха. В то же время Пашинян боится окончательно остаться без поддержки России и пытается лавировать.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

— Премьер-министр Армении хотел бы усидеть на двух стульях, но сейчас он подставляет нашу страну, потому что в республике находятся российские войска. И хотя президент России находится в постоянном контакте с коллегой, Запад будет пытаться обострить обстановку, пока не откроется второй фронт против России на Южном Кавказе. Ведь главная задача США — заставить Россию отвлечься от СВО, — говорит Суздальцев.

При этом, по словам Андрея Суздальцева, Пашинян хочет сделать геополитический поворот, но по постсоветским традициям ничего не потерять от России и в экономическом плане, и в плане обороны, оставив российские войска и занять абсолютно антироссийскую позицию, что уже и происходит, напомнил эксперт про ситуацию с Римским статутом.

Эксперты из Еревана до сих пор высказывают претензии на совместных с российскими политологами мероприятиях, спрашивая, почему Армия РФ не воюет за них с Азербайджаном. А вопросы российских экспертов по поводу признания Ереваном новых территорий и поддержки СВО остаются без ответа.

— Нужно понимать, что Никол Пашинян не тот человек, с которым имеет смысл договариваться. На какие бы компромиссы не пошла Москва, какие бы уступки не были сделаны, это всё не имеет никакого значения, потому что нынешний премьер-министр Армении работает только в интересах Запада. Он продолжит курс на вывод Армении из российской сферы влияния, а значит, из российских интеграционных структур, включая ОДКБ. В этом в последовательности ему не откажешь, он проводил этот курс как на своём предыдущем посту, так и сейчас, — считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

Политолог Алексей Мартынов полагает, что в Москву Никол Пашинян приедет пытаться шантажировать её. "Почитайте армянские паблики и соцсети — граждане недовольны ультиматумами России и выходками главы страны", — напоминает эксперт. Кто будет спасать Ереван, когда Закавказье погрузится в кровавый туман? Пашиняну пообещали поддержку на Западе, но он не понимает, что будет делать, оставшись в одиночестве.

Авторы Елена Стафеева