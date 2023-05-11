Старики вспомнили самые глупые поступки, которые отчебучили в свои 20, и это повод задуматься

Мы все когда-то были молодыми, глупыми и полными решимости. Лишь спустя годы осознали, какие ошибки допустили в прошлом. Пользователи Reddit поделились опытом и рассказами о своих самых глупых поступках, совершённых в 20 лет.

"Самое глупое, что я делал, — не следил за своими зубами", — pgraczer.

"Для меня самое идиотское — это то, как мало я приложил усилий для того, чтобы выработать какие-то положительные привычки вроде занятий спортом. Человеческое тело любит рутину, и моя рутина в виде компьютерных игр по 15 часов в день — явно не то, что я должен был тогда культивировать в себе", — stormscape10x.

Как не надо делать: 10 историй о глупых поступках в молодости. Фото © Freepik / DCStudio

"Я пропил весь свой третий десяток. После 25 это было уже совсем не так весело, но это меня не остановило. Пил ещё пять лет. Мои 20 лет — это просто комок бессвязных воспоминаний с весёлыми моментами тут и там. Но в основном — просто попытки убежать от реальности с помощью алкоголя. Вот уже почти 17 лет я не брал в рот ни капли и могу с уверенностью сказать, что сейчас моя жизнь стала намного лучше", — Blackbeltchicken.

"Проехал 300 километров, чтобы вернуть шарф, который она оставила в моём студенческом доме. Она даже спасибо не сказала", — Swioop.

"Я съездил в Италию и забыл попробовать там пиццу!" — TheStraightishGuy.

Не повторяйте моих ошибок: жизненный опыт пользователей Reddit в 20 лет. Фото © Freepik / Drazen Zigic

"Я слишком серьёзно относился к пауэрлифтингу. Провёл семь лет в тренажёрных залах, по несколько часов в день, пропуская все важные для меня и моей семьи события. Так и не стал таким сильным, как хотел, но зато теперь у меня куча проблем со здоровьем, с которыми мне придётся иметь дело до конца своей жизни", — HabemusAdDomino.

"Слишком много работала и узнала, что такое выгорание. Постоянно жертвовала временем, которое могла провести со своими близкими. Лишилась здоровья. Нужно было держать себя в рамках..." — big-bad-bird.

"Для меня самым глупым решением было терпеть так долго, прежде чем начать работать над своей депрессией. Из-за этого до 25 лет моя жизнь была сущим адом, а всё, что мне нужно было сделать, — начать принимать лекарство один раз в день", — badgirlkayy.

Самые глупые вещи, которые люди сделали в свои 20: подборка Reddit. Фото © Freepik / stefamerpik

"Женился не на той женщине. Никогда не вступайте в брак с человеком, который не уверен, любит ли он вас", — ThatsWhatPutinWants.

"Разбил стекло своим лбом. Это было моё решение. Даже не спрашивайте…" — Navajo__.