Фотограф объединил детские и свежие снимки питомцев, и смотреть на такие "семейные" фотографии одно удовольствие

Американка Мэнди Хелвеге — фотограф и профессиональный ретушёр. Но вместо редактирования кожи фотомоделей 24/7 она выбрала себе гораздо более интересную работу.

Девушка, которая живёт в Денвере, США, несколько лет назад основала проект Seeing Double Edits, в котором с помощью магии фотошопа объединяет старые и новые фотографии питомцев.

Причём Мэнди в этом деле так наловчилась, что склейку заметить ну просто невозможно — кажется, это самый обычный снимок с двумя похожими животными, просто они разного возраста.

И только хозяева пушистиков понимают, что это их любимцы с разницей в несколько лет.

Такая работа стала частью жизни американки не просто так. Мэнди с самого детства просто обожала всё, что связано с животными и искусством... Что за удивительная возможность объединить две эти страсти в одном деле!

Первой её работой стало документирование жизни собственного пса Эллиота. Сначала девушка заказала коллаж у фотоартиста в Интернете, но осталась недовольна результатом.

"Я благодарна за время, которое потратили на работу, но результат — просто ужас. Сделано всё было "на отвали", без внимания к деталям, из-за чего коллаж выглядел как две разных фотографии, которые склеили вместе", — поделилась Мэнди с изданием Bored Panda.

Тогда-то девушка и решила, что нужно брать быка за рога и делать всё самостоятельно. Благо опыта работы в "Фотошопе" у неё было предостаточно. Итак, методом проб и ошибок вышел первый коллаж, который вполне устраивал американку.

Три года спустя хобби по созданию коллажей с повзрослевшими питомцами и их мини-копиями превратилось в полноценную работу. Неудивительно, ведь такое качество не может предложить никто.