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7 мая, 08:00

Фотограф объединил детские и свежие снимки питомцев, и смотреть на такие "семейные" фотографии одно удовольствие

Каждый хозяин питомца знает: очень интересно наблюдать за тем, как растёт твой любимец, а потом сравнивать старые и новые фотографии. Но одна фотохудожница из США предложила альтернативный вариант...

Американка Мэнди Хелвеге — фотограф и профессиональный ретушёр. Но вместо редактирования кожи фотомоделей 24/7 она выбрала себе гораздо более интересную работу.

Фото © Seeingdoubleedits.com

Фото © Seeingdoubleedits.com

Девушка, которая живёт в Денвере, США, несколько лет назад основала проект Seeing Double Edits, в котором с помощью магии фотошопа объединяет старые и новые фотографии питомцев.

Фото © Seeingdoubleedits.com

Фото © Seeingdoubleedits.com

Причём Мэнди в этом деле так наловчилась, что склейку заметить ну просто невозможно — кажется, это самый обычный снимок с двумя похожими животными, просто они разного возраста.

Фото © Seeingdoubleedits.com

Фото © Seeingdoubleedits.com

И только хозяева пушистиков понимают, что это их любимцы с разницей в несколько лет.

Фото © Seeingdoubleedits.com

Фото © Seeingdoubleedits.com

Такая работа стала частью жизни американки не просто так. Мэнди с самого детства просто обожала всё, что связано с животными и искусством... Что за удивительная возможность объединить две эти страсти в одном деле!

Фото © Seeingdoubleedits.com

Фото © Seeingdoubleedits.com

Первой её работой стало документирование жизни собственного пса Эллиота. Сначала девушка заказала коллаж у фотоартиста в Интернете, но осталась недовольна результатом.

Фото © Seeingdoubleedits.com

Фото © Seeingdoubleedits.com

"Я благодарна за время, которое потратили на работу, но результат — просто ужас. Сделано всё было "на отвали", без внимания к деталям, из-за чего коллаж выглядел как две разных фотографии, которые склеили вместе", — поделилась Мэнди с изданием Bored Panda.

Фото © Seeingdoubleedits.com

Фото © Seeingdoubleedits.com

Тогда-то девушка и решила, что нужно брать быка за рога и делать всё самостоятельно. Благо опыта работы в "Фотошопе" у неё было предостаточно. Итак, методом проб и ошибок вышел первый коллаж, который вполне устраивал американку.

Фото © Seeingdoubleedits.com

Фото © Seeingdoubleedits.com

Три года спустя хобби по созданию коллажей с повзрослевшими питомцами и их мини-копиями превратилось в полноценную работу. Неудивительно, ведь такое качество не может предложить никто.

Фото © Seeingdoubleedits.com

Фото © Seeingdoubleedits.com

Правда, и цена у такой услуги соответствующая — за один заказ девушка берёт 75 долларов, а это почти 6 тысяч рублей! Но, судя по соцсетям проекта, отбоя от заказов у Мэнди нет. А вы бы хотели себе такую прелестную фотографию любимого пушистика?

Фото © Seeingdoubleedits.com

Фото © Seeingdoubleedits.com

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Seeingdoubleedits.com

Сергей Трофимов
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