Кремль объяснил, что не так с украинской версией гибели журналиста AFP под Артёмовском
Песков переадресовал МО РФ вопрос о гибели журналиста Сольдена под Артёмовском
Кремль переадресовал вопрос о гибели журналиста AFP (Франс Пресс) Армана Сольдена в Министерство обороны России. Как сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в обстоятельствах произошедшего нужно разбираться. При этом он призвал "не верить на слово украинским представителям", которые заявляли о причастности к роковому обстрелу именно российских военных.
"Хочу напомнить вам недавнее заявление украинских представителей и решение запретить въезд каких-либо журналистов в районы, прилегающие к зоне соприкосновения. Это было решение украинских властей", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что российская сторона может "только выразить сожаление в этой связи".
Напомним, что о гибели Армана Сольдена ранее сообщило его издание AFP. По информации французской редакции, их журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр недалеко от Артёмовска (Бахмута). 32-летний Сольден был на месте происшествия вместе с четырьмя коллегами, но никто из них не пострадал.
ТАСС / П/с главы ДНР Пушилина