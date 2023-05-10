Кремль объяснил, что не так с украинской версией гибели журналиста AFP под Артёмовском

Кремль переадресовал вопрос о гибели журналиста AFP (Франс Пресс) Армана Сольдена в Министерство обороны России. Как сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в обстоятельствах произошедшего нужно разбираться. При этом он призвал "не верить на слово украинским представителям", которые заявляли о причастности к роковому обстрелу именно российских военных.

"Хочу напомнить вам недавнее заявление украинских представителей и решение запретить въезд каких-либо журналистов в районы, прилегающие к зоне соприкосновения. Это было решение украинских властей", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона может "только выразить сожаление в этой связи".