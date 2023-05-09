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9 мая, 18:38

Французский журналист Арман Солдин погиб на Украине

AFP сообщило о гибели своего журналиста Армана Солдина на востоке Украины

<p>Французский журналист Арман Солдин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / soldinarman</p>

Французский журналист Арман Солдин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / soldinarman

Журналист французского информационного агентства AFP Арман Солдин погиб на востоке Украины. Сам он был в соцсетях вчера, публиковал кадры с позиций ВСУ из-под Артёмовска.

"Мы с глубокой грустью узнали о гибели видеожурналиста AFP Армана Солдина на востоке Украины. Все наши мысли с его семьей и близкими", — сообщает агентство в "Твиттере".

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А ранее стало известно, что два канадских наёмника, которые воевали на стороне Вооружённых сил Украины, ликвидированы в районе Артёмовска.

Андрей Бражников
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