Французский журналист Арман Солдин погиб на Украине

Журналист французского информационного агентства AFP Арман Солдин погиб на востоке Украины. Сам он был в соцсетях вчера, публиковал кадры с позиций ВСУ из-под Артёмовска.

"Мы с глубокой грустью узнали о гибели видеожурналиста AFP Армана Солдина на востоке Украины. Все наши мысли с его семьёй и близкими", — сообщает агентство в "Твиттере".