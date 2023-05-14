Вселенский порядок: Учёные наконец поняли, почему Земля ещё существует Математики уже давно пришли к тревожному выводу, что ближайшие к Солнцу планеты малопредсказуемы. И им не очень понятно, почему мы все ещё живы, а Земля по-прежнему на своём месте. 13 мая, 23:40 Земля. Обложка © Shutterstock

В целом ситуация такова, что Солнечная система кажется стабильной и неизменной разве что в жалких масштабах существования человеческой цивилизации, то есть в масштабах десятков тысяч лет. А на самом деле планеты постоянно друг с другом взаимодействуют и незаметно меняют орбиты друг друга. К примеру, есть некоторые опасения, что однажды Юпитер своим мощным притяжением настолько вытянет орбиту Меркурия, что это приведёт к кромешному хаосу: как минимум Меркурий может столкнуться с Венерой. И надо понимать, что подобные аварии и передвижения для Земли и Марса тоже незамеченными не пройдут — всё взаимосвязано.

Солнечная система. Фото © Shutterstock

Так вот, математики рассчитали, что внешние планеты Солнечной системы, то есть газовые гиганты, в силу своей массивности ещё более-менее стабильны и предсказуемы, а вот внутренние мелкие камешки на самом деле прямо-таки хаотичны. Расчёты показывают, что они движутся, мягко говоря, не очень упорядоченно. Вообще, по вычислениям предсказать ситуацию в Солнечной системе с достаточной уверенностью можно только в пределах примерно пяти миллионов лет, а дальше нарастает неопределённость, и, скажем, что будет через 200 миллионов лет — рассчитать уже совершенно невозможно. Кстати, этот показатель (пять миллионов лет) называют "ляпуновским временем" — в честь русского математика Александра Ляпунова, который исследовал устойчивость динамических систем. В довершение всего, в науке существует знаменитая задача трёх тел: предсказать поведение системы трёх или больше связанных гравитацией небесных тел оказывается практически невозможным.

И тем не менее сопоставление всех наблюдений и вообще всего, что в Солнечной системе происходит, позволяет заключить, что никаких аварий, никаких катастроф уже миллиарды лет как нет, были они только в самом-самом начале. Напомним, Солнечная система существует четыре с половиной миллиарда лет. Есть гипотеза о существовании в ней когда-то планеты Тейи, которая была размером с Марс и буквально через сотню миллионов лет после своего возникновения ударилась о Землю, отчего у нашей планеты и появилась Луна. Учёные также подозревают, что планеты мигрировали. К примеру, что Сатурн изначально был гораздо ближе к Солнцу, чем сейчас, а потом передвинулся. Но всё это было именно в молодой планетарной системе, а с тех пор, похоже, в нашем космическом доме царят удивительное спокойствие и порядок, которые идут вразрез с математикой.

Кажется, этому нашли наконец научное объяснение. Это объяснение, наверное, понять могут только сами математики, но суть в том, что по мере движения планет некоторые параметры этого движения при любом раскладе остаются всегда практически одинаковыми, и это обеспечивает равновесие, как бы держит планеты на привязи. В опубликованной научной работе об этом сказано, что наблюдается три такие математические "симметрии". И всё равно, как говорят учёные, сохраняющееся равновесие кажется очень хрупким.

Авторы Адель Романенкова