Украинские спецслужбы платили российским подросткам за совершение диверсий на железной дороге по 5–10 тысяч рублей. Об этом рассказал замсекретаря Совбеза Александр Гребёнкин.

"За диверсии, а это, на секунду, особо тяжкое преступление, им платили от пяти до десяти тысяч рублей. Заказчиками же зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок", — приводит его слова "Российская газета".

Гребёнкин отметил, что киевский режим калечит жизнь наивных подростков, которые зачастую не подозревают о неизбежности наказания, веря в анонимность подготовки и безнаказанность совершения преступлений. Так, с февраля 2020 года российские силовые структуры предотвратили свыше сотни преступлений, за которые может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или даже пожизненное заключение.