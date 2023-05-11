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11 мая, 08:42

Google презентовала новую версию чат-бота, созданного для конкуренции с ChatGPT

Google представила новую версию чат-бота Bard с дополнительными функциями

Американская корпорация Google выпустила новую версию чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ) Bard, которая уже стала доступной в 180 странах. Об этом сообщила вице-президент компании Сисси Сяо.

Теперь пользователям чат-бот доступен на английском, японском и корейском языках, а скоро он сможет поддерживать ещё 40 языков. Система способна подключаться к таким сервисам Google, как Docs, Drive, Gmail и Maps. Кроме того, в функциях появится языковая нейросеть PaLM 2, основанная на математике и логике, рассказала Сяо.

Чат-бот Bard был создан в феврале этого года, чтобы выйти вперёд в конкуренции с корпорацией Microsoft, вложившей десять миллиардов долларов в свой чат-бот на базе ИИ ChatGPT.

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Ранее сообщалось, что корпорации Apple и Google решили объединиться в борьбе против слежки за пользователями. Два гиганта будут создавать технологии, направленные на защиту потребителей.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA Press / Wire / Taidgh Barron

Татьяна Миссуми
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