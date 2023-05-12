Неведомая тварь: У берегов Австралии заметили жуткое морское животное, и оно оказалось неизвестным науке Самое большое впечатление на учёных произвели его глаза и его способ продолжения рода. 11 мая, 23:40 Дайвер среди коралловых рифов. Обложка © Shutterstock

Всё началось ещё в 1983 году. Тогда в коралловых рифах Роули у северо-западных берегов Австралии на 450-метровой глубине нашли вот такое.

Яйцо ранее неизвестного науке морского животного Apristurus ovicorrugatus. Фото © onlinelibrary.wiley.com

По размерам это, в общем-то, умещается в ладони. И это не что иное, как акулье яйцо. Вообще, акулы в основном живородящие, но некоторые и откладывают яйца. То есть они не мечут икру, из которой потом вылупляются мириады потомков, а рождают одного будущего детёныша, только он развивается не в утробе матери, а снаружи, где-то в укромном месте вот в таком мешке. Из него, как можно видеть, торчат некие "усы", они нужны для прикрепления к водорослям или ещё к чему-нибудь. Эту сумку прозвали "русалочьим кошельком".

Впоследствии такой "кошелёк" находили ещё несколько раз, чаще всего он был пустой, но всё-таки в какой-то момент повезло обнаружить и с эмбрионом. Стало ясно, что это так называемая кошачья акула — очень разнообразное акулье семейство. В нём насчитывается порядка сорока видов. Кошачьими они называются как минимум за удивительный, изящный разрез глаз. К тому же они хорошо видят в темноте и охотятся в основном ночью. Да и по форме головы они действительно напоминают кошек. А ещё у них очень интересные повадки: они гибкие, грациозные, и частенько можно видеть, как они извиваются у самого дна.

Так вот, обнаруженный в "мешке" зародыш по внешнему виду оказался больше всего похож на южно-китайскую кошачью акулу Apristurus sinensis — и животное поначалу именно так и классифицировали, но потом пришли к выводу, что это всё-таки не оно. Во-первых, грудные плавники крупнее, во-вторых, как пишут учёные, у китайской рот угольно-чёрный. В-третьих, сама "сумка" совершенно не такая, как у китайских: у китайских она гладкая, а эта ребристая. Такую особенность до сих пор видели только у одного вида кошачьих акул — южноамериканской тёмной пятнистой, и то у неё эти рёбра на мешке заметно мельче. Поэтому учёные пришли к выводу, что имеют дело с ранее неизвестным науке видом. Они обозначили его как Apristurus ovicorrugatus. Вторая часть названия в переводе с греческого значит как раз "гофрированное яйцо". А Apristurus — это общее название рода чёрных кошачьих акул, оно означает, что у них "беспилые хвосты".

Зародыш ранее неизвестного науке вида кошачьих акул Apristurus ovicorrugatus. Фото © onlinelibrary.wiley.com

Биологи стали "обыскивать" музеи и все прочие коллекции морских животных. Они задались вопросом, а не находили ли когда-либо в природе взрослую особь этого вида. И догадка оказалась верна. Во всяком случае, таков вывод учёных. В одной из австралийских коллекций они нашли тело беременной самки, в которой узнали именно эту искомую акулу. На фото ниже вверху — как она выглядела живая, внизу — "высушенное" тело из музея. Поймали её в 1992 году.

Беременная самка Apristurus ovicorrugatus в момент поимки (сверху) и в том виде, в каком сохранилась в музее (снизу). Фото © onlinelibrary.wiley.com

В длину она менее 47 сантиметров, для кошачьей акулы это совершенно нормальный размер. Впрочем, бывают и полутораметровые. Но что любопытно, глаза у этой неизвестной ранее акулы оказались с белыми радужными оболочками, это тоже что-то совершенно необыкновенное. До сих пор считалось, что только у одной кошачьей акулы такие глаза — у той, которая живёт у берегов Новой Каледонии, — Apristurus nakayai. Её так и назвали — "молочноглазая". Так что мы в очередной раз убедились, что ещё, похоже, мало знаем, кто обитает в глубинах океанов. И не может не радовать, что эта неведомая акула хотя бы безобидна: ловит мелких рыб, кальмаров, разных рачков и так далее.

Авторы Адель Романенкова