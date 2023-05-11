Чей-то "ауди" взорвался возле детской площадки среди жилых домов в Мурино

Легковая машина взорвалась во дворе жилого дома в Мурино под Петербургом. По данным источника Лайфа, инцидент произошёл в четверг около 16 часов. На место прибыли пожарные, которые потушили вспыхнувший авто. Пострадавших нет. Причина взрыва неизвестна.