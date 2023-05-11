Чей-то "ауди" взорвался возле детской площадки среди жилых домов в Мурино
Всё, что осталось после взрыва автомобиля "Ауди" в Мурино на Воронцовском бульваре. Фото © LIFE
Легковая машина взорвалась во дворе жилого дома в Мурино под Петербургом. По данным источника Лайфа, инцидент произошёл в четверг около 16 часов. На место прибыли пожарные, которые потушили вспыхнувший авто. Пострадавших нет. Причина взрыва неизвестна.
Машина взорвалась во дворе дома в Мурино под Санкт-Петербургом. Видео © LIFE
Ранее Лайф писал, что житель Шебекина Белгородской области умер из-за обстрела смертоносными украинскими "дротиками". 50-летний мужчина получил осколочное ранение головы у себя на участке и скончался по дороге в больницу.