Житель Шебекина умер из-за обстрела смертоносными украинскими "дротиками"
В Шебекине погиб мирный житель, раненный при обстреле ВСУ
Мирный житель, получивший ранения при обстреле города Шебекино Белгородской области, погиб. Как пишет SHOT, 50-летний мужчина получил осколочное ранение головы у себя на участке и скончался по дороге в больницу.
"К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма. Соболезнования родным и близким погибшего", — написал в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
По данным телеграм-канала, жителя Шебекина убило флешеттой — это заострённые поражающие элементы в виде дротиков, ранее они использовались в советских орудиях "Гвоздика" и "Акация", а также в 80-миллиметровых авиационных ракетах С-8С. Сейчас ВСУ используют их для поражения людей и лёгкой техники.
Площадь поражения такими "дротиками" при взрыве на высоте составляет 400–800 квадратных метров, а скорость — 1200–1500 метров в секунду.
Напомним, сегодня, 10 мая, Вооружённые силы Украины снова атаковали город Шебекино Белгородской области. Было зафиксировано два прилёта по окраине города, в огороды частных жилых домов. Обстрелы ведутся третий день подряд.