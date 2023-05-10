Житель Шебекина умер из-за обстрела смертоносными украинскими "дротиками"

Мирный житель, получивший ранения при обстреле города Шебекино Белгородской области, погиб. Как пишет SHOT, 50-летний мужчина получил осколочное ранение головы у себя на участке и скончался по дороге в больницу.

"К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма. Соболезнования родным и близким погибшего", — написал в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

По данным телеграм-канала, жителя Шебекина убило флешеттой — это заострённые поражающие элементы в виде дротиков, ранее они использовались в советских орудиях "Гвоздика" и "Акация", а также в 80-миллиметровых авиационных ракетах С-8С. Сейчас ВСУ используют их для поражения людей и лёгкой техники.

Поражающие элементы, найденные при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области. Фото © SHOT