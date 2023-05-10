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10 мая, 08:35

Житель Шебекина умер из-за обстрела смертоносными украинскими "дротиками"

В Шебекине погиб мирный житель, раненный при обстреле ВСУ

<p>Поражающие элементы, найденные при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/51189?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Поражающие элементы, найденные при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области. Фото © SHOT

Мирный житель, получивший ранения при обстреле города Шебекино Белгородской области, погиб. Как пишет SHOT, 50-летний мужчина получил осколочное ранение головы у себя на участке и скончался по дороге в больницу.

"К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма. Соболезнования родным и близким погибшего", — написал в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

По данным телеграм-канала, жителя Шебекина убило флешеттой — это заострённые поражающие элементы в виде дротиков, ранее они использовались в советских орудиях "Гвоздика" и "Акация", а также в 80-миллиметровых авиационных ракетах С-8С. Сейчас ВСУ используют их для поражения людей и лёгкой техники.

Поражающие элементы, найденные при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области. Фото © SHOT

Поражающие элементы, найденные при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области. Фото © SHOT

Площадь поражения такими "дротиками" при взрыве на высоте составляет 400–800 квадратных метров, а скорость — 1200–1500 метров в секунду.

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Лайф публикует кадры с места прилёта снаряда в Шебекине, упавшего между домами

Напомним, сегодня, 10 мая, Вооружённые силы Украины снова атаковали город Шебекино Белгородской области. Было зафиксировано два прилёта по окраине города, в огороды частных жилых домов. Обстрелы ведутся третий день подряд.

Александра Вишнякова
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