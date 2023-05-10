ВСУ снова обстреливают Шебекино
Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший
Вооружённые силы Украины снова обстреливают город Шебекино Белгородской области. Известно об одном пострадавшем, его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Выезжал из Шебекина, начался обстрел. Зафиксировано два прилёта по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову", — написал он в телеграм-канале.
В тяжёлом состоянии пострадавшего везут в больницу.
Напомним, ВСУ обстреливали Шебекино все выходные. Так, в результате атаки 8 мая пострадало пять человек, в ночь на 9 мая украинский снаряд упал между двумя многоэтажными домами, обошлось без пострадавших. Также прилёты были зафиксированы уже к вечеру 9 мая.
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