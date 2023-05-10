ВСУ снова обстреливают Шебекино

Вооружённые силы Украины снова обстреливают город Шебекино Белгородской области. Известно об одном пострадавшем, его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Выезжал из Шебекина, начался обстрел. Зафиксировано два прилёта по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову", — написал он в телеграм-канале.