На следующей неделе курс валют достигнет ключевой отметки: На каком уровне закрепятся доллар и евро После существенного ослабления в апреле курс рубля начал стремительно укрепляться. Что произошло на валютном рынке, когда доллар обновит новый минимум и сколько будет стоить валюта на следующей неделе? 11 мая, 23:40 Курс доллара стал резко снижаться. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Почему доллар и евро начали быстро дешеветь на этой неделе

После майских праздников доллар и евро начали быстро дешеветь к рублю из-за публикации инфляционных данных США. Они оказались ниже ожиданий. Из-за этого произошло общее ослабление доллара.

— Есть и другие возможные причины укрепления рубля. Так, российские компании-экспортёры конвертируют часть своей выручки под будущие дивидендные выплаты. Идёт снижение спроса на валюту со стороны импортёров. Здесь у меня есть опасения по остановке рабочих схем по обходу санкций и завозу импорта в Россию. Пробой уровня 80 рублей усилил техническую коррекцию после ослабления на 24% с начала года. Максимум по доллару зафиксирован на уровне 83,50 рубля, евро — на 95,82, — пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Для сравнения: сейчас курс доллара уже колеблется вокруг отметки 75 рублей, а евро — 83. При этом весьма вероятно, что в дальнейшем ценовые колебания валютных курсов продолжатся.

— Иногда рубль отвязывается от всех активов и быстро двигается в одну или другую сторону на скрытых от внимания факторах. А когда все узнают об истинных причинах движения, рублёвые пары тут же разворачиваются в другую сторону, — обратил внимание Владислав Антонов.

28 апреля прошло заседание Центробанка России, на котором было чётко сообщено о том, что темпы роста цен остаются умеренными, но инфляционные ожидания населения остаются на высоком уровне. Значит, для достижения цели в 4% по индексу потребительских цен ставка пока сохраняется на уровне 7,5%. Коррекционный рост рубля является естественным рыночным явлением после его удешевления на 25% с начала года. Такое мнение высказал управляющий директор компании "Альфа-Форекс" Кирилл Дронов.

Прогноз курса рубля на середину мая

От апрельского пика инвалюты рухнули по 10%, и на это были фундаментальные и технические причины. В ближайшее время не исключается торможение на спуске валютных пар. Даже может быть и технический отскок вверх на пару-тройку процентов. Но чего наверняка не стоит ждать, так это апрельских уровней. Факторы экспорта и импорта теперь играют за рубль. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

На следующей неделе курс рубля может обновить максимум © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

— Российский рубль быстро навёрстывает упущенное. Всё идёт по нашему плану оперативного восстановления рубля после, по сути, нерыночного апрельского ослабления нацвалюты. Дисбаланс спроса и предложения инвалют уходит. И причём быстро. Вот и наблюдаем отвесный обвал валютных пар. О тех минимумах рубля, что были в начале апреля, вообще не стоит вспоминать без явного обострения геополитического фона. И то это будет временно, поскольку наша экономика быстро адаптируется, переориентируясь с Запада на Восток, — добавил Михаил Зельцер.

По данным Минфина, с 10 мая по 6 июня планируется направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объёмом 40,4 млрд рублей. Ежедневный объём продажи составит примерно 2 млрд. Последняя цифра почти в два раза меньше, чем объём продаж, которые проводились с 7 апреля текущего года. При этом, если цены реализации российской нефти будут стабильно выше 60 долларов за баррель, Минфин не исключает покупку валюты на рынке в ФНБ. Об этом рассказали в УК "Альфа-Капитал".

— Прогнозировать, до какой отметки рубль может укрепиться, сложно, так как курс формируется прежде всего на основе спроса и предложения, а влияет на них множество факторов. По моему мнению, регулятор заинтересован в относительно стабильном курсе национальной валюты, чтобы участники экономической деятельности могли планировать долгосрочные инвестиции, чтобы не было существенного ослабления национальной валюты, так как это может негативно влиять на фактическую инфляцию в РФ. С учётом обозначенного вероятен коридор 70–80 рублей за доллар, — добавили в УК "Альфа-Капитал".

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал не ждёт резких колебаний курса рубля. По его прогнозам, летом ожидается снижение инфляции из-за того, что появится свежий урожай, снизятся цены на большое количество продуктов. Также сейчас идёт переориентация экспортных и импортных потоков, поэтому повышения курса иностранных валют быть не должно.

— Пожалуй, главное событие, которого сейчас ждёт мировой валютный рынок, — развязка истории с госдолгом США. Если его потолок таки будет превышен и 1 июня Минфин объявит о дефолте, это резко обрушит, во-первых, доллар, а во-вторых, все активы Правительства США и аффилированных с ним компаний. Поэтому мы видим просадку курса доллара аж с 8 апреля. Сейчас он стоит 76,69 рубля, но может к концу месяца пробить вниз планку в 70 рублей, — рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева