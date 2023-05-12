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12 мая, 10:11

Суд отменил отстранение российских паралимпийцев

Отстранение Паралимпийского комитета России отменено Апелляционным трибуном МПК

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России, который опротестовал решение о приостановлении членства ПКР в организации.

"Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется", — сообщили в пресс-службе организации.

В ПКР добавили, что рассматривают варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов.

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Напомним, Международный паралимпийский комитет осенью 2022 года приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в этой организации.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Андрей Григорьев
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