Суд отменил отстранение российских паралимпийцев
Отстранение Паралимпийского комитета России отменено Апелляционным трибуном МПК
Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России, который опротестовал решение о приостановлении членства ПКР в организации.
"Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется", — сообщили в пресс-службе организации.
В ПКР добавили, что рассматривают варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов.
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Напомним, Международный паралимпийский комитет осенью 2022 года приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в этой организации.
ТАСС / Сергей Фадеичев