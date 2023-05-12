Суд отменил отстранение российских паралимпийцев

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России, который опротестовал решение о приостановлении членства ПКР в организации.

"Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется", — сообщили в пресс-службе организации.

В ПКР добавили, что рассматривают варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов.