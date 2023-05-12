Итальянский певец Пупо заявил, что не поехал на фестиваль в Москву из-за угроз

Итальянский певец Пупо (Энцо Гинацци) заявил, что решил не ехать на Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту – 2023" в Москве из-за полученных угроз. Об этом сообщает портал Dagospia.

"Я не поехал в Москву, чтобы защитить свою семью, друзей и сотрудников. Я получил реальные угрозы, в том числе от людей, которые проникли в мою частную жизнь", — сказал исполнитель.

Также Пупо добавил, что связался с организаторами фестиваля, которые и посоветовали ему отказаться от поездки. Певец должен был появиться на фестивале 2 мая как член жюри. В Италии из-за планов поехать в Москву на конкурс музыкант подвергся критике коллег.