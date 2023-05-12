Итальянский певец Пупо заявил, что не поехал на фестиваль в Москву из-за угроз
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Итальянский певец Пупо (Энцо Гинацци) заявил, что решил не ехать на Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту – 2023" в Москве из-за полученных угроз. Об этом сообщает портал Dagospia.
"Я не поехал в Москву, чтобы защитить свою семью, друзей и сотрудников. Я получил реальные угрозы, в том числе от людей, которые проникли в мою частную жизнь", — сказал исполнитель.
Также Пупо добавил, что связался с организаторами фестиваля, которые и посоветовали ему отказаться от поездки. Певец должен был появиться на фестивале 2 мая как член жюри. В Италии из-за планов поехать в Москву на конкурс музыкант подвергся критике коллег.
Ранее Лайф писал, что Пупо исполнил на русском языке песню "Есть только миг" — произведение композитора Александра Зацепина на слова Леонида Дербенёва. Таким образом он выразил протест против так называемой культуры отмены, проявив солидарность с деятелями культуры России, которые подвергаются травле на Западе на фоне ситуации на Украине.