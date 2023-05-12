Сборная США победила команду Финляндии в первом матче ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии проиграла США в матче открытия чемпионата мира — 2023 по хоккею. Встреча группы А, прошедшая в Тампере, завершилась со счётом 4:1. В команде Финляндии шайбу забросил Тему Хартикайнен (18-я минута), а в составе американской сборной отличились Каттер Готье (34), Дрю О'Коннор (50) и дважды — Алекс Так (53, 60).
США пока занимают в группе А первое место, набрав три очка.14 мая они встретятся со сборной Венгрии, а Финляндия 13 мая проведёт игру против Германии.
Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Изначально хозяином турнира был Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Кроме того, российские и белорусские хоккеисты не участвуют в первенстве из-за санкций IIHF.
ТАСС / IMAGO / Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto