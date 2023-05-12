Сборная США победила команду Финляндии в первом матче ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии проиграла США в матче открытия чемпионата мира — 2023 по хоккею. Встреча группы А, прошедшая в Тампере, завершилась со счётом 4:1. В команде Финляндии шайбу забросил Тему Хартикайнен (18-я минута), а в составе американской сборной отличились Каттер Готье (34), Дрю О'Коннор (50) и дважды — Алекс Так (53, 60).