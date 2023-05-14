В "Супермене. Наследие" определились с актёром на роль главного злодея
Николас Холт из "Людей Икс" может сыграть Лекса Лютора в "Супермене. Наследие"
Николас Холт в фильме "Над пропастью во ржи". Обложка © Кинопоиск / Режиссёр Дэнни Стронг / Сценарий Дэнни Стронг
Кастинг фильма "Супермен. Наследие" подходит к завершению, определены списки актёров на роли Кларка Кента, его будущей жены Лоис Лэйн и злейшего врага Лекса Лютора. И если с первыми двумя ещё предстоит поработать над выбором, то насчёт последнего уже всё решено. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, его сыграет Николас Холт.
Звезда "Людей Икс", "Безумного Макса. Дорога ярости" и недавнего вампирского "Ренфилда" с Николасом Кейджем приглянулась руководству Warner Bros. ещё на кастингах "Бэтмена", однако тогда роль отдали Роберту Паттинсону. Несмотря на то что официального контракта с актёром пока нет, инсайдеры считают его участие в ленте уже решённым.
Как писал Лайф ранее, в феврале были раскрыты название и состав новой киновселенной DC. В ряде готовящихся кинолент будет "Супермен. Наследие". Сценарий для него пишет Ганн. Уже известно, что дата выхода фильма назначена на 11 июля 2025 года.