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13 мая, 22:52

В "Супермене. Наследие" определились с актёром на роль главного злодея

Николас Холт из "Людей Икс" может сыграть Лекса Лютора в "Супермене. Наследие"

<p>Николас Холт в фильме "Над пропастью во ржи". Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/930962/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a> / Режиссёр Дэнни Стронг / Сценарий Дэнни Стронг</p>

Николас Холт в фильме "Над пропастью во ржи". Обложка © Кинопоиск / Режиссёр Дэнни Стронг / Сценарий Дэнни Стронг

Кастинг фильма "Супермен. Наследие" подходит к завершению, определены списки актёров на роли Кларка Кента, его будущей жены Лоис Лэйн и злейшего врага Лекса Лютора. И если с первыми двумя ещё предстоит поработать над выбором, то насчёт последнего уже всё решено. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, его сыграет Николас Холт.

Звезда "Людей Икс", "Безумного Макса. Дорога ярости" и недавнего вампирского "Ренфилда" с Николасом Кейджем приглянулась руководству Warner Bros. ещё на кастингах "Бэтмена", однако тогда роль отдали Роберту Паттинсону. Несмотря на то что официального контракта с актёром пока нет, инсайдеры считают его участие в ленте уже решённым.

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Как писал Лайф ранее, в феврале были раскрыты название и состав новой киновселенной DC. В ряде готовящихся кинолент будет "Супермен. Наследие". Сценарий для него пишет Ганн. Уже известно, что дата выхода фильма назначена на 11 июля 2025 года.

Арина Родионова
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