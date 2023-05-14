В "Супермене. Наследие" определились с актёром на роль главного злодея

Кастинг фильма "Супермен. Наследие" подходит к завершению, определены списки актёров на роли Кларка Кента, его будущей жены Лоис Лэйн и злейшего врага Лекса Лютора. И если с первыми двумя ещё предстоит поработать над выбором, то насчёт последнего уже всё решено. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, его сыграет Николас Холт.

Звезда "Людей Икс", "Безумного Макса. Дорога ярости" и недавнего вампирского "Ренфилда" с Николасом Кейджем приглянулась руководству Warner Bros. ещё на кастингах "Бэтмена", однако тогда роль отдали Роберту Паттинсону. Несмотря на то что официального контракта с актёром пока нет, инсайдеры считают его участие в ленте уже решённым.