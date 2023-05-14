В Иркутской области возросло число подтопленных поселений

В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках подтопило населённые пункты Ерема и Непа. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, всего от паводка в регионе пострадало пять поселений.

"В Катангском районе в пяти населённых пунктах (сёлах Токма, Преображенка, Подволошино, Ерёма, Непа) подтоплено 167 приусадебных участков и 141 жилой дом, где проживает 286 человек", — рассказали в ведомстве.

Спасатели дежурят в подтопленных населённых пунктах, где оказывают помощь жителям. В частности, они организовывают доставку воды, еды и других необходимых вещей. При необходимости власти задействуют авиацию, а сельчан перевезут в пункты временного размещения.