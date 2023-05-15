В России появится маркетплейс по продаже государственных объектов

В России появится маркетплейс, на котором можно будет приобрести объекты государственной собственности. Стать их собственниками смогут все желающие, рассказал газете "Известия" заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

По его словам, сейчас профильные ведомства тщательно проверяют данные объекты и выясняют их целевые функции. Если кто-то из россиян захочет приобрести один из них, он сможет это сделать на маркетплейсе.

"Если кому-то нужен какой-то объект, то его нужно продавать. До конца этого года Росимущество должно провести всю работу по аудиту и цифровизации полностью, создать маркетплейс, через который люди могут приобрести то, что им нужно", — пояснил Моисеев.

Он также уточнил, что на маркетплейсе смогут зарегистрироваться как физические, так и юридические лица, а на самой платформе будет предусмотрена вся электронная цепочка из объектов. Например, человек вбивает в поиске критерии, после чего выбирает подходящее здание.

"Гражданин нажимает на опцию "Хочу купить" и выставляется на торги. Если находятся другие претенденты, то происходит аукцион. Если нет, то претендент покупает объект по оценочной стоимости и там же, на маркетплейсе, через свой личный кабинет заключает договор, оформляет право собственности", — рассказал он.