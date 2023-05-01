Россиянам рассказали, как можно купить квартиру по сниженной цене

Цены на недвижимость неустанно растут, но купить квартиру по сниженной цене можно, в частности, благодаря скидкам от застройщика. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

"Девелоперы сейчас стараются различными способами стимулировать продажи на первичном рынке, но очень редко за счёт реального снижения цены. Чаще это происходит завуалированно — путём предоставления различного рода скидок и бонусов. Около 5% сейчас вполне реальный дисконт", — сказал эксперт.

По словам Зайцева, снижение цены также возможно на маловостребованные объекты недвижимости. Он отметил, что высоколиквидные объекты застройщики нередко приберегают для продажи на более поздних этапах строительства, когда они смогут полноценно конкурировать с готовым жильём.

В данный момент спрос на новостройки относительно стабильный за счёт высокой популярности семейной ипотеки, поэтому существенного повода для обвала цен на первичном рынке нет, подчеркнул специалист. За месяц цены на жильё выросли в ряде городов страны. Больше всего они поднялись в Краснодаре (+3,1%) и Волгограде (+2,7%).