Россиянам напомнили, что с 1 мая в стране не будет дешёвой ипотеки

Дешёвая ипотека станет недоступна россиянам, так как с 1 мая Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

По словам эксперта, на долю ипотеки приходится порядка 75% всех сделок по недвижимости. Поэтому снижение доступности кредитов приведёт к падению спроса на первичном рынке жилья и затормозит рост цен.

"Кроме того, как всегда бывает при снижении спроса, существенно возрастёт конкуренция. Застройщикам придётся изобретать какие-то новые инструменты для стимулирования граждан на покупку квартир именно у них", — заключил Кузнецов.