Эрдоган набирает 49,34% голосов после обработки 99,9% бюллетеней

Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает в первом туре 49,34% голосов по итогам подсчёта 99,9% голосов. Его оппонент, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу — 44,99%. Таким образом, разрыв между двумя главными претендентами на победу составляет 4,35%, передаёт TRT Haber со ссылкой на ЦИК.

Также сообщается, что третий кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган получил 5,23%. Для победы в первом туре кандидат должен получить 50% плюс один голос, в противном случае 28 мая состоится второй тур.