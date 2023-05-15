В России хотят упростить процесс выдачи субсидий на оплату ЖКУ

В Государственной думе предложили упростить получение льгот на оплату ЖКУ и внесли соответствующие рекомендации в правительство. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на документ.

"Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов", — пояснил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Сейчас, чтобы получить льготы на оплату коммуналки, нужно потратить много времени и собрать кучу документов, что неудобно и трудозатратно. Как утверждают в Госдуме, после рассмотрения данных рекомендаций привилегию можно будет оформить гораздо легче: достаточно будет заполнить лишь одно заявление.