В России хотят упростить процесс выдачи субсидий на оплату ЖКУ
"Известия": В Госдуме предложили упростить получение льгот на оплату ЖКУ
В Государственной думе предложили упростить получение льгот на оплату ЖКУ и внесли соответствующие рекомендации в правительство. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на документ.
"Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов", — пояснил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Сейчас, чтобы получить льготы на оплату коммуналки, нужно потратить много времени и собрать кучу документов, что неудобно и трудозатратно. Как утверждают в Госдуме, после рассмотрения данных рекомендаций привилегию можно будет оформить гораздо легче: достаточно будет заполнить лишь одно заявление.
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Ранее Лайф писал, что коммунальщики в случае ошибочного начисления обязаны не только выполнить перерасчёт, но и уплатить штраф в размере 50% от суммы незаконных требований.
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