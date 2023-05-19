Ещё одна Атлантида: Загадочная дорога возрастом в тысячи лет обнаружена на дне Средиземного моря По мнению учёных, примерно семь тысяч лет назад люди ходили по дороге, которая сейчас погружена на пятиметровую глубину. 18 мая, 23:40 Дайверы. Обложка © Shutterstock

Удивительный артефакт покоится под водой в Адриатическом море (оно входит в Средиземное) у берегов хорватского острова Корчула. Он один из самых густонаселённых в стране (в 2001 году было 16 тысяч жителей), и у него очень древняя история. Кстати, хорватские учёные уверяют, что знаменитый путешественник Марко Поло родился именно здесь.

Так вот, в 2001 году на спутниковых снимках острова обнаружили очень интересный объект: похоже, неподалёку погружён в воду маленький островок, и он соединён с Корчулой. На разведку отправились дайверы, и вот что они нашли.

Вымощенная каменными плитами древняя дорога, обнаруженная на дне Адриатического моря. Youtube / Sveučilište u Zadru Official

Дорога довольно тщательно выложена каменными плитами и имеет в ширине метра четыре. У учёных нет никаких сомнений, что она построена людьми. Меж тем глубина здесь где-то четыре-пять метров. Но это сейчас. Дело в том, что на подводном островке, к которому и ведёт эта дорога, нашли следы древнего поселения. Помимо всего прочего там сохранились некие деревянные фрагменты. А наличие органического материала позволяет сделать радиоуглеродный анализ возраста находки: по количеству в ней радиоактивного изотопа углерода можно понять, сколько ей лет.

И анализ показывает, что это древнее поселение существовало примерно в 4900-х годах до нашей эры, то есть ему практически семь тысячелетий. Соответственно, и дороге, как предполагается, столько же. Учёные пришли к выводу, что островок был искусственный, то есть люди нанесли в этом месте землю, чтобы он возвышался над водой. И точно так же сделали дорогу, чтобы пешком передвигаться на Корчулу и обратно.

Вид на город Корчула. Фото © Getty Images / Neic Gostincar

Кто же были эти люди? Основная версия — это были представители так называемой хварской культуры. Её следы нашли у хорватского города Хвар. Это сообщество эпохи позднего неолита. До сих пор считалось, что оно здесь обосновалось примерно в 3900 году до нашей эры и просуществовало около шести столетий. Если дорогу и сам искусственный остров воздвигли именно его жители, значит, этот народ ещё древнее. У хваров, как и во многих других древних поселениях каменного века, была особенная посуда: они делали себе широкие и неглубокие миски и яйцевидные сосуды с коническими горлышками без всякого орнамента.

Поразительно, что дорогу не размыло начисто за столько тысячелетий. Исследователи говорят, секрет в том, что на побережье Хорватии очень много островов, благодаря этому между ними не бывает сильных волн, воды достаточно спокойные.

Авторы Адель Романенкова