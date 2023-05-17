День рождения Интернета, День пульмонолога, именины Пелагеи: что за праздники отмечаются 17 мая
В среду, 17 мая, поздравим всех работников, имеющих отношение к сфере информационных технологий и отпразднуем день рождения сети Интернет. А ещё отметим День пульмонолога и побалуем близких оригинальной подачей известного многим блюда в честь жареной скорлупы.
День рождения Интернета отмечается 17 мая. Фото © Unsplash
Какой профессиональный праздник 17 мая 2023 года
День пульмонолога
В среду, 17 мая, профессиональный праздник отмечают пульмонологи. Это врачи, которые специализируются на диагностике и лечении болезней дыхательной системы.
Лёгкие человека, как известно, имеют огромное значение для организма — они снабжают ткани кислородом и выводят углекислый газ. От общего состояния дыхательной системы зависит самочувствие человека и, соответственно, качество его жизни.
Сегодня пульмонологи не только лечат разные заболевания органов дыхания, к которым относятся такие болезни, как пневмония, астма, туберкулез, эмфизема и всякие сложные инфекции дыхательных путей, но и помогают многим людям бросить курить. В связи с пандемией COVID-19 именно эти врачи оказались в эпицентре событий и стали востребованы как никогда прежде, так как от осложнений коронавирусной инфекции зачастую страдают именно лёгкие. По данным ВОЗ, болезни лёгких и бронхов сегодня занимают лидирующие позиции. Каждому из нас стоит помнить о том, что профилактика намного лучше лечения. Поэтому стоит отказаться от курения, если вы всё ещё курите. И конечно же, выделить в своем расписании хотя бы немного времени для регулярной физической активности. Это способствует предупреждению развития болезней органов дыхания.
Не болейте и не забудьте поздравить знакомых докторов.
Пульмонолог — это врач, который специализируется на диагностике и лечении болезней дыхательной системы. Фото © Unsplash
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией
И ещё раз про здоровье. Сегодня, 17 мая, отмечается День борьбы с артериальной гипертонией. Это заболевание способно долгое время протекать бессимптомно, но в результате именно оно способствует развитию таких серьезных осложнений, как инфаркт и инсульт. Недаром артериальную гипертонию называют "молчаливым убийцей".
Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба и показывает, с каким "напором" кровь давит на стенки артерий. Учитываются два показателя: систолическое давление — в момент сокращения сердечной мышцы (систолу) и диастолическое — в момент расслабления сердечной мышцы (диастолу). Оптимальное давление составляет: 120/80 мм.рт.ст. Если суточные колебания артериального давления незначительны, значит, человек здоров. Но если тонометр фиксирует резкие перепады давления, значит, пора к врачу.
Основные причины возникновения артериальной гипертонии — это:
- Отягощённая наследственность. Те люди, у которых есть родственники с этой болезнью, наиболее предрасположены к развитию гипертонии.
- Употребление большого количества соли в пищу. Соль способствует задержке жидкости в организме и, как следствие, повышению давления.
- Повышенная масса тела. Люди с лишним весом всегда находятся в группе риска. Сюда же можно отнести и малоподвижный образ жизни.
- Употребление алкоголя и курение.
- Стресс, психическое и умственное переутомление. Поэтому не стоит забывать про качественный отдых и полноценный сон.
Как и прочие заболевания, артериальную гипертонию намного легче предупредить, чем лечить, поэтому профилактика никогда не будет лишней.
День Интернета
Раньше этот день праздновали 4 апреля, но после утверждения стандарта WWW (World Wide Web) в 1991 году, дату перенесли на 17 мая.
За более чем 30-летнюю историю Интернет принес не только много пользы, но и, как величайшее изобретение в мире, стал источником различных негативных последствий. Например, всемирную паутину упрекают в разжигании войн и разоблачении организаций, в том числе и государственных. Однако именно благодаря Интернету у людей появились безграничные возможности. Сегодня ни один офис не обходится без подключения к сети, невозможно сосчитать количество созданных сайтов. Тут и сделки международного уровня, и помощь в переводах текстов на любой язык. А также масса возможностей заработать, не выходя из дома, или оплатить счета, не тратя свое время в долгих очередях. Так что можно смело сказать, что Интернет принес больше хорошего, чем плохого.
А в России 7 апреля отмечается День рождения Рунета.
Праздник жареной скорлупы
Отмечается 17 мая и такой странный праздник как День жареной скорлупы. Непонятно, кто его придумал и когда. Но если без шуток, то доподлинно известно, что яичная скорлупа содержит в себе большое количество кальция. Находятся люди, которые эту самую яичную скорлупу не выбрасывают, а сушат, затем обжаривают и измельчают в порошок. Утверждается, что от 1,5 до 3 грамм измельченной яичной скорлупы - это и есть та доза, которая требуется человеку ежедневно. Но мы все-таки рекомендуем сбалансированное питание. А если кальция в рационе не хватает, то лучше использовать аптечные средства по назначению врача — так безопаснее.
Какие церковные праздники отмечаются 17 мая 2023 года
День Пелагеи Заступницы
День Пелагеи Заступницы, который отмечается 17 мая — это, как часто бывает, одновременно и православный, и народный праздник.
Пелагея родилась в языческой и знатной семье в III веке в городе Тарса. Была красива и образована, приняла крещение и стала христианкой. Наследник императора Диоклетиана увлекся красавицей, но получил отказ. А когда мать Пелагеи привела ее к самому Диоклетиану, то и он впечатлился ее красотой и даже захотел жениться. Но Пелагея отказала и императору, объявив о своей христианской вере. За это её подвергли пыткам и казнили.
Спустя время император Константин I возвёл над мощами Пелагеи церковь, а саму ее стали почитать как заступницу невинных девиц и вообще всех несправедливо обиженных. Также святая покровительствовала птицам, поэтому наши предки верили, 17 мая пернатых обижать строго-настрого нельзя.
Икона девы-страстотерпицы Пелагеи Тарсийской (Заступницы). Фото с сайта Татарстанской митрополии РПЦ
А ещё в этот день, 17 мая, рубили деревья и делали заготовки для выделки ложек, которые назывались баклуши. Поэтому у праздника есть и второе название - День баклушника.
Что нельзя делать 17 мая
- Нельзя сплетничать и говорить о других людях неправду, потому что тот человек, против которого направлена ложь, в итоге будет оправдан, а тот человек, который разводил слухи, пострадает.
- Запрещено дарить подарки - считается, что в этот день они принесут одни расстройства. Исключением является деревянная ложка, сулящая в том числе дарителю благополучие и сытость.
- Запрещено иметь дело с открытым огнём, ножами и другими острыми, колющими и режущими предметами — сегодня особенно высока вероятность получить ожог или травму.
Приметы 17 мая 2023 года
- Если накануне солнце ясно взошло, то и летом практически всегда будет хорошая погода.
- Много майских жуков — к засухе.
- Если зацвела калина, пора сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.
- Если воробьи по небу стаями носятся и места себе не находят — будет сильный ветер.
- Если утром нет росы - погода переменится.
- А ливень в этот день обещает хороший урожай.
У кого сегодня именины
Прекрасный день 17 мая подарил нам много именинников. Так что сегодня, в среду, не забудьте поздравить:
- Никиту
- Ивана
- Кирилла
- Климента
- Яна
- Марию
- Пелагею
Певица Пелагея — именинница 17 мая. Фото © Агентство "Москва"
Знаменательные события и дни рождения 17 мая
- По некоторым источником, 17 мая 1155 года родился Чингисхан, что означает "Владыка Вселенной". Настоящее имя великого полководца было Темучин. Он был не только великим стратегом, но и очень харизматичным правителем. Его военным успехам способствовали не только его личные заслуги, но и мастерство подчиненных ему военачальников, которые были абсолютно преданы и ему, и его идее покорения мира.
- 17 мая 1779 года при Обуховской больнице была открыта первая русская психиатрическая лечебница. Именно здесь лечился главный герой пьесы Александра Пушкина "Пиковая дама".
- 17 мая 1820 года родился Сергей Михайлович Соловьев — русский историк, профессор и ректор Московского университета, ординарный академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по Отделению русского языка и словесности, имел чин тайного советника и был награжден несколькими российскими орденами высших степеней. Главным делом его жизни стало создание "Истории России с древнейших времен". Последний том вышел уже посмертно.
- 17 мая 1861 года впервые была публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла. Она называлась “Ленточка из шотландки” и стала первым достоверным цветным изображением, полученным по методу тройной экспозиции.
- 17 мая 1909 года состоялось открытие русских балетных сезонов в Париже. В театре Шатле были представлены балеты Михаила Фокина в декорациях Бенуа. Это стало событием мирового значения, а организовал балетные сезоны известный деятель культуры и антрепренер Сергей Дягилев.
- 17 мая 1988 года во время земляных работ на территории Московского Кремля был обнаружен клад. Находка датировалась примерно XII-XIII в и есть предположения, что их решили спрятать во время наступления войск хана Батыя.