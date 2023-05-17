День рождения Интернета, День пульмонолога, именины Пелагеи: что за праздники отмечаются 17 мая

В среду, 17 мая, поздравим всех работников, имеющих отношение к сфере информационных технологий и отпразднуем день рождения сети Интернет. А ещё отметим День пульмонолога и побалуем близких оригинальной подачей известного многим блюда в честь жареной скорлупы.

Какой профессиональный праздник 17 мая 2023 года

День пульмонолога

В среду, 17 мая, профессиональный праздник отмечают пульмонологи. Это врачи, которые специализируются на диагностике и лечении болезней дыхательной системы.

Лёгкие человека, как известно, имеют огромное значение для организма — они снабжают ткани кислородом и выводят углекислый газ. От общего состояния дыхательной системы зависит самочувствие человека и, соответственно, качество его жизни.

Сегодня пульмонологи не только лечат разные заболевания органов дыхания, к которым относятся такие болезни, как пневмония, астма, туберкулез, эмфизема и всякие сложные инфекции дыхательных путей, но и помогают многим людям бросить курить. В связи с пандемией COVID-19 именно эти врачи оказались в эпицентре событий и стали востребованы как никогда прежде, так как от осложнений коронавирусной инфекции зачастую страдают именно лёгкие. По данным ВОЗ, болезни лёгких и бронхов сегодня занимают лидирующие позиции. Каждому из нас стоит помнить о том, что профилактика намного лучше лечения. Поэтому стоит отказаться от курения, если вы всё ещё курите. И конечно же, выделить в своем расписании хотя бы немного времени для регулярной физической активности. Это способствует предупреждению развития болезней органов дыхания.

Не болейте и не забудьте поздравить знакомых докторов.