В день 29-летия Рунета россияне рассказали, сколько времени проводят в Сети

Большинство россиян (90%) проводят в Интернете не менее двух часов в день. К таким выводам пришли аналитики Hi-Tech Mail.ru, проведя опрос среди 12,5 тысячи человек в честь 29-летия Рунета.

"Абсолютное большинство россиян давно знакомы с Сетью: 45% респондентов пользуются Интернетом от 10 до 20 лет, ещё 42% — более 20 лет. Менее года назад с ним познакомилось лишь 0,76% россиян", — выяснили аналитики.

В среднем 46% россиян проводят в Сети от двух до пяти часов в день, а 29% — от пяти до десяти часов. При этом лишь 11% пользователей практикуют цифровой детокс. В большинстве случаев (62%) респонденты предпочитают компьютеры и ноутбуки для выхода в Интернет, и только 36% россиян назвали основным устройством смартфон.

Также выяснилось, что больше половины опрошенных (54%) не представляют свой день в Сети без новостных сайтов или каналов, 23% не смогут без соцсетей, а 20% респондентов постоянно работают в Интернете. Реже Всемирная сеть используется для шопинга (2,4%) и учёбы (1,9%).