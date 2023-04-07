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7 апреля, 07:59

В день 29-летия Рунета россияне рассказали, сколько времени проводят в Сети

Большинство россиян проводят в Интернете не менее двух часов в день

Большинство россиян (90%) проводят в Интернете не менее двух часов в день. К таким выводам пришли аналитики Hi-Tech Mail.ru, проведя опрос среди 12,5 тысячи человек в честь 29-летия Рунета.

"Абсолютное большинство россиян давно знакомы с Сетью: 45% респондентов пользуются Интернетом от 10 до 20 лет, ещё 42% — более 20 лет. Менее года назад с ним познакомилось лишь 0,76% россиян", — выяснили аналитики.

В среднем 46% россиян проводят в Сети от двух до пяти часов в день, а 29% — от пяти до десяти часов. При этом лишь 11% пользователей практикуют цифровой детокс. В большинстве случаев (62%) респонденты предпочитают компьютеры и ноутбуки для выхода в Интернет, и только 36% россиян назвали основным устройством смартфон.

Также выяснилось, что больше половины опрошенных (54%) не представляют свой день в Сети без новостных сайтов или каналов, 23% не смогут без соцсетей, а 20% респондентов постоянно работают в Интернете. Реже Всемирная сеть используется для шопинга (2,4%) и учёбы (1,9%).

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Ранее почта Mail.ru защитила пользователей от 20 миллиардов спам-писем в 2022 году. Так, количество жалоб на такие сообщения сократилось на 6,5%.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Светлана Оперук
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