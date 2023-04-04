Почта Mail.ru защитила пользователей от 20 миллиардов спам-писем в 2022 году

Почта Mail.ru блокировала 54,5 миллиона нежелательных рассылок ежедневно в 2022 году, тем самым обезопасив пользователей от 20 миллиардов спам-писем. Такие цифры приводит владелец сервиса компания VK.

"Спамеры постоянно стараются найти новые способы обойти системы защиты пользователей от нежелательного контента, но текущие решения машинного обучения, применяемые в Mail.ru, позволяют превентивно и эффективно бороться с нежелательными рассылками. Антиспам почты 24 на 7 обучается сценариям и гибко адаптируется под любые изменения, эффективно защищая наших пользователей", — объяснил технический директор портала Андрей Сумин.

По его словам, удалось сократить количество жалоб пользователей на спам на 6,5%. Нежелательный контент распознают трансформеры — глубокие модели машинного обучения, которые содержат более 60 миллионов параметров, помогающих анализировать рассылки, добавил он.

В сервисах Mail.ru применяются технологии Лаборатории Касперского, которые эффективно борются с вредоносными файлами в письмах. По результатам 2022 года почти 500 тысяч таких вложений были распознаны и заблокированы, отметил Сумин.