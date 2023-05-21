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Вот это монстр: Учёные нашли неизвестное морское животное и заподозрили, что это плиозавр

Учёных поразили внушительные размеры хищника и его мощные челюсти, в которых вполне может уместиться несколько человек.

20 мая, 23:40
<p>Плиозавр в представлении художника. Обложка © Shutterstock</p>

Плиозавр в представлении художника. Обложка © Shutterstock

О монстре узнали совершенно случайно. Учёные отправились в музей британского города Абингдон фотографировать скелет ихтиозавра. Напомним, ихтиозавры были крупными морскими рептилиями, похожими на современных дельфинов, с классическим "рыбьим" хвостом. Только у дельфинов он горизонтальный, а у ихтиозавров был вертикальный, как у акул.

Так вот, как это практически всегда происходит с музеями, далеко не всю коллекцию удалось выставить для обозрения. И во время осмотра ихтиозавра учёные в какой-то момент открыли ящик стола и обнаружили в нём позвонки диаметром с обеденную тарелку. Как выяснилось, их ещё не исследовали, пока было не ясно, кому они принадлежали. Известно было только, что их нашли в древних отложениях морской глины в расположенном неподалёку Киммеридже на берегу Северного моря.

Один из шейных позвонков неизвестного плиозавра. Фото © sciencedirect.com

Один из шейных позвонков неизвестного плиозавра. Фото © sciencedirect.com

Позвонков четыре штуки, в ширину они от 21 до почти 27 сантиметров, от 8 до 10 сантиметров толщиной. Учёные определили, что это шейные позвонки, их владелец должен был в размерах достигать как минимум 10, а то и 14 метров. Это сопоставимо с габаритами теперешних кашалотов. Меж тем подробное изучение всех деталей строения этих позвонков и сравнение их с другими привело палеонтологов к выводу, что это был плиозавр. Правда, какой именно, пока не известно. Это совершенно новый для науки вид.

Сравнение размеров обнаруженного плиозавра (с левой стороны второй сверху) с размерами современных животных. Фото © sciencedirect.com

Сравнение размеров обнаруженного плиозавра (с левой стороны второй сверху) с размерами современных животных. Фото © sciencedirect.com

Плиозавры — это морские динозавры с короткой шеей, грозной пастью, мощными ластами и не таким "рыбьим" хвостом, как у ихтиозавров. Тем не менее они были великолепными пловцами, а некоторые и доминирующими хищниками, то есть находились на самом верху пищевой цепи. Грознее некуда. Жили они в юрский период, приблизительно 150 миллионов лет назад.

Обнаруженный в Абингдоне плиозавр в представлении художника. Фото © sci.news

Обнаруженный в Абингдоне плиозавр в представлении художника. Фото © sci.news

Но дело в том, что учёные как-то не ожидали увидеть 14-метрового плиозавра. Пишут, что обычно эти животные поменьше. К примеру, на берегу Волги в 2017 году нашли новый вид Lushkai itilensis, он был шестиметровый, и это уже поразило воображение: шутка ли, зверь размером с автобус. Правда, в 1999 году журналисты BBC сказали в своём документальном фильме, что был когда-то на свете плиозавр длиной 25 метров и весом 150 тонн — лиоплевродон. Но многие учёные впоследствии выразили мнение, что размеры этого животного всё-таки сильно преувеличены. Теперь же благодаря огромным шейным позвонкам неизвестного плиозавра выясняется, что киношники оказались не так уж далеки от истины, как считалось до сих пор.

Неведомая тварь: У берегов Австралии заметили жуткое морское животное, и оно оказалось неизвестным науке

Неведомая тварь: У берегов Австралии заметили жуткое морское животное, и оно оказалось неизвестным науке

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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