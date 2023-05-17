С молотка на Запад: Для чего Зеленский распродаёт Незалежную по дешёвке Почему президент Украины обезлюживает страну и кто намерен занять территорию Незалежной, рассказали эксперты. 16 мая, 23:40 Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

Киев продал землю и инфраструктуру Украины американским компаниям. Политологи считают, что кроме бизнес-интересов элита США может втайне преследовать и идеи расчистки для будущего "европейского ковчега".

Правительство Украины и американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) подписали на днях соглашение о создании Фонда развития Украины, закончив распродажу основных активов украинского государства — от электросетей до чернозёма. На днях секретарь Совбеза Николай Патрушев обвинил Соединённые Штаты в том, что в их планы не входит "сохранение Украины в качестве государства".

— Фонды типа "Блэкрок" или "Франклин Темплтон" — это так называемые vulture (стервятники). То есть они специализируются на скупке активов по дешёвке — преимущественно после банкротств, дефолтов и различных других форс-мажорных обстоятельств, обесценивающих эти активы. И украинские активы из-за госпереворота и последующих событий сегодня никто не купит по их реальной цене из-за высоких рисков. Поэтому такие компании скупают остатки украинских предприятий и землю за бесценок. Но не с целью развития ("Блэкрок" этим не занимается). А с целью последующей перепродажи. Зачастую по частям или на металлолом. Если кто-то помнит фильм "Красотка" с Ричардом Гиром, то там главный герой как раз занимался подобным стервятничеством, уничтожая попавшие в сложные обстоятельства компании ради их последующего дробления. Аналогично поступят и с остатками Украины. Понимает ли это Зеленский? Думаю, что да. Но ему всё равно, он свой откат с этой сделки получит и переведёт на счёт в британском офшоре, — говорит политолог Александр Роджерс.

Прибежище Европы

Трактор обрабатывает землю перед посевом в поле у украинско-российской границы на Украине. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Эксперты отмечают, что после начала СВО западные политики и частные разведывательные компании, маскирующиеся под аналитические центры, продвигают так называемый корейский сценарий. То есть раздел Украины по линии разграничения между ВСУ и ВС РФ. При этом если российская сторона пытается максимально сохранить население и инфраструктуру бывшей Украины, то ВСУ активно уничтожают собственных граждан, свои войска и пытаются разрушить жилые дома и предприятия.

— То, что современные украинские территории с точки зрения климатических условий максимально благоприятны для жизни людей, это факт. Более того, большая часть сегодняшней Украины находится на краю Восточно-Европейской тектонической платформы. При моделировании нового цикла катастрофических катаклизмов типа нового потопа учёные давно говорят о том, что большая часть западной Европы, например, уйдёт под воду, — отмечает политолог Алексей Мартынов. — В этом смысле бежать им всем придётся к нам. Но территорий с подобными климатическими условиями не так много и нужны нам самим. Есть версия, что вся эта вакханалия вокруг украинской самостийности не что иное, как расчистка для будущего "европейского ковчега".

Алексей Мартынов вспоминает, что в своё время так себя позиционировали США на заре своей непродолжительной истории. Сегодня и там уже не спастись старым европейским элитам.

— Не то чтобы некий конспирологический замысел был извращён и попран, но сама природа отторгает его. Вот американские компании и чистят выкупленные украинские территории. Правда, там все эти украинцы не нужны, конечно. Разве как обслуживающий персонал или как инкубаторы для суррогатного материнства вынашивать истинных арийцев. То есть 200–300 тысяч, ну 500 тысяч рабов оставят, вероятно. Остальных сейчас в этом аду утилизируют, — комментирует политолог Мартынов. — Это, конечно, конспирология, но, знаете, в каждой шутке лишь доля шутки.

Бизнес-интересы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

— Украина — это коммерческий проект. Достаточно вспомнить, что делал Гитлер, когда вторгся на Украину, — первым делом начал вывозить составами чернозём. Американцы используют другую технологию — они просто скупили те земли, которые им интересны. И сейчас им важно сдвинуть боевые действия максимум на Восток, потому что все чернозёмные земли находятся именно там. Наша задача — отодвинуть их на Запад, чтобы место подлёта к российским регионам не сокращалось. Компании вроде BlackRock и являются бенефициарами и выгодоприобретателями этого конфликта и в первую очередь за счёт критической ситуации в экономике Украины, которая способствовала продаже земель по дешёвке. А Зеленскому нужны деньги на армию и оружие, — говорит глава системного интегратора "Р-Техно" Роман Ромачев.

Украина в долгах, как в шелках. Ей нужно возвращать финансирование, поэтому западным партнёрам продаются все интересные активы.

Международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Фото © Getty Images / Erik McGregor

— Проще говоря, это возврат задолженности натурой. Цены на сельхозпродукцию в мире растут — эти схемы востребованы. Однако есть неясный момент, никто не знает пределы российской спецоперации и тут американские компании рискуют, — говорит доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

По словам первого заместителя председателя Комитета по обороне ГД РФ Алексея Журавлёва, Украина интересует Европу и США исключительно с точки зрения природных ресурсов и их, надо сказать, на её территории огромное количество — от залежей урана до знаменитого малоросского чернозёма.

— Вся идеология современной Украины построена на системной лжи Запада, который обещал взять страну в ЕС и НАТО, на самом деле, конечно, и не собираясь делать ничего подобного. Эти обещания, как морковку перед осликом, держали перед украинцами, прекрасно зная, что те никогда не смогут её откусить. Успеть отщипнуть как можно больше от распадающейся украинской житницы стремятся сейчас все её "союзники" — что Польша, что Германия, что Соединённые Штаты — время дорого, уже совсем скоро может и ничего не достаться, — считает Журавлёв.

Авторы Андрей Лапенков