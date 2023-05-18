Декаплинг, Net Zero и защита природы: что такое устойчивое развитие и кто им занимается

Слышали про "устойчивое развитие"? О нём говорят уже много лет как бизнесмены, так и представители власти. Но что это такое, многие не знают. Обывателю рисуют какую-то абстрактную картину будущего, которая кажется далёкой от реальной жизни. Возможно, дело в том, что пока ещё слишком мало информации о том, что такое устойчивое развитие и какие меры принимают сегодня крупнейшие корпорации, чтобы наше общее будущее стало благополучным.

Согласно наиболее популярному определению, устойчивое развитие — это способ управления ресурсами нашей планеты, при котором обеспечение благополучия людей сегодня не приведёт к ухудшению качества жизни будущих поколений.

В случае с крупными производственными компаниями устойчивое развитие часто понимают как заботу о городах, где находятся их предприятия (о горожанах в целом, не только о своих сотрудниках), а также об экологии. Такие компании вкладывают миллиарды рублей в социальные и экологические проекты в регионах, где они работают.

Например, своё видение перспектив развития бизнеса и его влияния на жизнь общества бизнес, как правило, излагает в стратегиях устойчивого развития. И вот вам пример: на днях один из крупнейших в мире производителей алюминия РУСАЛ опубликовал свою стратегию до 2035 года. Если говорить простым языком, суть её в том, что активное промышленное развитие должно улучшать благосостояние людей и одновременно снижать воздействие на окружающую среду. В терминах устойчивого развития это называется эффект декаплинга.

Стратегия РУСАЛа в рамках устойчивого развития. Графика © РУСАЛ

Благосостояние людей

В период пандемии коронавируса алюминиевый гигант направил восемь миллиардов рублей на строительство семи медицинских центров. В этом году компания в семи сибирских городах приступила к строительству современных микрорайонов для своих сотрудников. Также уже запустила три из десяти запланированных центров единоборств, открыла Центр досуга и самореализации "Атмосфера" для инициативных женщин.

Всего за последние десять лет на социальные и благотворительные проекты компания направила 212,5 миллиона долларов. Было построено и модернизировано более 250 социальных объектов. Компания ремонтирует стадионы, школы, открывает кванториумы, благоустраивает набережные, скверы, парки, реставрирует исторические объекты, в том числе памятники деревянной архитектуры в центре Красноярска.

Три проекта в рамках стратегии направлены на повышение качества работы и жизни людей в городах, где работают предприятия компании. В том числе на повышение безопасности условий труда, развитие социальной инфраструктуры для комфортной жизни. Большое значение компания уделяет программам профессионального развития и здорового образа жизни сотрудников. За всеми проектами ведётся контроль эффективности, количества, сроков.

Краснокнижные виды и Net Zero

Что касается темы экологии и заботы о климате, то более 90% продукции РУСАЛа выпускается с использованием гидроэлектростанций. Это значит, что при производстве "крылатого" металла (так называют алюминий) выброс углекислого газа (CO2) минимальный. Казалось бы, ну и что такого? Но, учитывая глобальный тренд на снижение выбросов парниковых газов, это способствует укреплению позиций компании на международном рынке. Западные конкуренты пытаются сделать всё, чтобы перекрыть компании кислород, но её алюминий востребован по всей планете, особенно у мировых автогигантов.

В компании заявляют, что она сосредоточится на использовании вторичного алюминия. Поскольку перерабатывать алюминий можно бесконечно и без потери его уникальных свойств, то из такого металла можно заново производить автодетали, окна, дверные профили, трубы, упаковку, солнечные батареи и многое другое. Такой подход позволит сократить потребление первичного алюминия и уменьшить влияние на окружающую среду.

Большое внимание будет также уделено созданию замкнутого водооборота (когда вода на 100% повторно используется в производстве), безопасной эксплуатации объектов размещения отходов, сохранению биоразнообразия. Кстати, по снижению влияния производств на флору и фауну будет подготовлен отдельный план.

"Местами мы уже наблюдаем положительную динамику, например появление некоторых краснокнижных видов. В дальнейшем эту работу планируем тиражировать на все предприятия", — отмечает директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина.

Эти экологические преобразования перекликаются и с федеральным проектом "Чистый воздух", в котором компания участвует с 2019 года. Согласно утверждённой программе, благодаря экологической модернизации трёх алюминиевых заводов в Братске, Красноярске и Новокузнецке выбросы сократятся в разы, по некоторым веществам — просто до нуля.