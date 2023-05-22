Полчаса до бедствия: В NASA раскрыли, сколько у человечества будет времени после предупреждения о космической катастрофе Как объяснили учёные, это бедствие будет нестись к Земле со скоростью до тысячи километров в секунду, если не быстрее. 21 мая, 23:40 Солнечная вспышка. Фото © Shutterstock

Речь идёт о том бедствии, при котором, например, внезапно массово отключаются линии электропередачи, закипает масло в перегретых трансформаторах и сходят с ума сигнальные светофоры на железной дороге. В принципе, в таких условиях поезда могут просто остановиться и стоять долгие часы. И это уже не говоря о сбоях в радиосвязи и прочих коммуникациях.

Подобные ситуации время от времени происходят в разных частях света. Взять хотя бы инцидент в Швеции и Дании в 2003 году: пять миллионов человек целый день сидели без электричества. А одним из самых известных таких эпизодов стало «событие Кэррингтона» 1859 года: повальное отключение телеграфа по всей Европе и Северной Америке — названо в честь астронома Ричарда Кэррингтона. И вызывает все эти скандалы вот что.

Это выброс из пределов солнечной короны огромных масс раскалённой и электрически заряженной плазмы — так называемый корональный выброс. Он становится причиной того, что называют солнечным штормом — по аналогии с солнечным ветром, который сравнительно тихо и мирно идёт от Солнца и вообще любой звезды постоянно, в любой момент времени. Такой «медленный» солнечный ветер за секунду преодолевает порядка 400 километров. А вот «штормовой» солнечный ветер уже имеет скорость вплоть до полутора тысяч километров в секунду. Для сравнения: скорость света — 300 тысяч километров в секунду.

Что происходит, когда эта солнечная плазма долетает до Земли: она врезается в магнитосферу планеты, и от этого возникает короткий, но очень мощный импульс вихревого электрического поля, которое пронизывает всё околоземное пространство вместе с Землей. И всё, что проводит ток, в этот момент пропускает через себя эти геомагнитно индуцированные токи. А это и ЛЭП, и кабели, и трубопроводы, и трансформаторные обмотки, и рельсовые цепи.

Корональный выброс солнечной массы. GIF © giphy.com

От Солнца к Земле свет идёт восемь минут. Расстояние от нашей планеты до Солнца — примерно 150 миллионов километров. Значит, условно говоря, при скорости потока солнечной плазмы 1,5 тысячи километров в секунду она долетит до нас за 27 часов. Как пишут учёные, этого времени до сих пор абсолютно не хватало на то, чтобы предугадать грядущее бедствие и предупредить кого-либо: пока всё рассчитают, шторм уже достигнет Земли. И только теперь, как утверждают в NASA, удалось разработать систему, которая гарантирует оповещение о надвигающейся космической бомбардировке за 30 минут до её начала.

Учёные собрали все данные по солнечной активности, полученные за последние десятилетия космическими аппаратами. К примеру, за поведением светила в полутора миллионах километров от Земли вот уже четверть века следят спутники Advanced Composition Explorer и Global Geoscience Program WIND, а земную магнитосферу 30 лет подряд благополучно обследует вращающийся вокруг нашей планеты аппарат Geotail. А порядка 300 наземных станций измеряют геомагнитные возмущения. И все накопленные измерения загрузили в нейросеть. Пишут, что выбрали одну из новых и самых совершенных компьютерных моделей DAGGER. Специалисты отметили, что она отличается особенно высокой скоростью: «увидев» свет от произошедшего солнечного выброса, она меньше чем за секунду определяет мощь события и даже его «направление», то есть на какую половину поверхности Земли придётся основной удар.

Спутник Advanced Composition Explorer. Фото © nasa.gov / H.Zell

Как часто это может пригождаться: на самом деле, по примерным статистическим подсчётам, за 11 лет цикла солнечной активности бывает в среднем 400 «штормовых» дня. Кстати, сейчас наша звезда подходит к своему очередному пику, который ожидается в 2025 году, но вспышки и прочие беспокойства уже происходят в несколько раз чаще, чем обычно.

Возникает вопрос: а что, собственно, можно сделать за 30 минут? Пожалуй, есть шанс успеть отключить хотя бы какую-то особо чувствительную технику.

Авторы Адель Романенкова