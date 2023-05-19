День фармацевтического работника, День пионерии, Иовы и Ататюрка: что за праздники отмечаются 19 мая
Конец рабочей недели ознаменован торжествами по случаю профессионального праздника тех, кто заботится о нашем здоровье, и воспоминаниями о нашем детстве. Праздновать сегодня будут и в Турции, а в Греции — горько плакать. Что же случилось 19 мая?
19 мая — профессиональный праздник фармацевтов. Обложка © Shutterstock
День фармацевтического работника
19 мая в России отмечают свой профессиональный праздник работники фармацевтики. Праздник этот достаточно молодой, он утверждён в 2021 году с подачи Общероссийского народного фронта.
Дата выбрана неслучайно: 19 мая 1581 года — ещё в период царствования Ивана IV Грозного — на Руси открылась первая аптека, где занимались не только продажей, но и изготовлением лекарств. Учреждение именовалось Верхней Государевой аптекой, и туда приглашались специалисты из-за границы, которые передавали опыт нашим, отечественным умельцам — прародителям современных фармацевтов. Почти столетие Государева аптека являлась единственным легальным местом изготовления и продажи лекарств, хотя, надо признать, на Руси расцвёл "чёрный рынок": мази и снадобья изготавливались кустарно и продавались из-под полы. Всё изменилось только при Петре I, который, во-первых, разрешил частные аптеки, а во-вторых, запретил торговлю препаратами, приготовленными без использования специальных медицинских знаний.
По состоянию на 25 февраля 2022 года на территории России располагалось 537 лицензиатов фармацевтической отрасли. 72% занимались производством готовых лекарственных форм и субстанций. В этой отрасли заняты миллионы рублей.
Словом, нам есть кого поздравить с профессиональным праздником в пятницу, 19 мая.
Сотрудник во время изготовления лекарства в асептическом блоке муниципальной аптеки. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
День пионерии
Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! 19 мая в России отмечается День рождения пионерской организации, ей исполняется 101 год.
Решение о её создании было принято 19 мая 1922 года. Суть пионерии заключалась в том, что советским детям прививали понятия коллективизма, безвозмездной помощи, дружбы, словом, жизни в социалистическом обществе. В пионерскую организацию принимали детей в возрасте от 9 до 14 лет, тех, кто хорошо учился, был аккуратным, дисциплинированным, трудолюбивым.
Подробнее об истории пионерии и связанном с ней празднике читайте в материале Лайфа.
Торжественная линейка по случаю приема в пионеры. Фото © ТАСС / Александр Сенцов
День Иова Многострадального (Горошника)
Ещё один праздник, который мы отмечаем 19 мая, присутствует и в церковном календаре, и в народном.
Иов — это христианский святой, великий праведник, образец веры и терпения. У него было семь сыновей и три дочери, и семья была настолько богата, дружна и счастлива, что домочадцам позавидовал сам Сатана. Он стал убеждать Бога, что вера Иовы держится только на его земном счастье и он предаст свои идеалы при первой же невзгоде. В ответ Бог позволил Сатане испытать Иова, чтобы доказать, что он останется всё равно непорочным. Сатана лишил Иова всего богатства, всех слуг и всех детей, а когда и это не поколебало Иова, то поразил его тело страшной проказой. Болезнь лишила его права пребывания в городе: он должен был удалиться за его пределы и там, скобля струпья на своём теле глиняным черепком, сидел в пепле и навозе. Все отвернулись от него и даже жена твердила: "Ты всё ещё твёрд в непорочности твоей? Похули Бога и умри!" Но Иов сказал ей: "Ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать".
Господь щедро вознаградил страждущего раба своего за терпение и верность. Вскоре Иов исцелился от своей болезни, разбогател вдвое больше, чем прежде, а ещё у него снова родилось семеро сыновей и три дочери. Он прожил после этого в счастье 140 лет и умер в глубокой старости.
Икона — Иов Многострадальный. Фото © chrysolit.ru
На Руси праздник Иова любили, и к этому дню — к 19 мая — было принято высаживать горох. Эта неприхотливая культура, как и бобы, была доступна всем — даже беднякам. Работая в огороде, каждый мог хоть немного ощутить себя Иовом, зная, что Бог вознаградит его за труды — хорошим урожаем.
День рождения кубика Рубика
19 мая 49 лет исполняется кубику Рубика — головоломке, которая знакома каждому россиянину с детства.
Изобрёл "волшебный куб", как значилось в первом патенте на мудрёную штуковину, венгерский архитектор Эрно Рубик в 1974 году. В то время он преподавал в академии Будапешта и всё никак не мог растолковать ученикам, что собой представляет математическая теория групп. Для наглядности он изготовил 27 маленьких разноцветных кубиков, которые нужно было сложить в один цельный куб с одноцветными сторонами. Сделать это Рубику удалось далеко не сразу, хотя ведь учёный был человек! Вскоре он понял, что процесс гораздо интереснее результата и оформил патент на разработку.
В наше время сборка кубика Рубика уже давно стала профессиональной дисциплиной. Люди, которые занимаются этим со всей страстью, называются "спидокубы". Чего они только не придумают: то собирают комбинации на время, то одной рукой. Первым рекордсменом сборки в формате 3х3 стал 16-летний вьетнамско-американский студент в 1982 году. На специальном чемпионате по спидкубингу он собрал кубик за 22,95 секунды. А свежий мировой рекорд принадлежит китайцу Юшенгу Ду. На соревнованиях Wuhu Open он собрал головоломку за 3,47 секунды.
Кажется, есть идея, чем можно заняться вечером 19 мая.
События 19 мая
- 19 мая 1919 года первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк в черноморском порту Самсуне объявил мобилизацию против иностранной интервенции — в то время Турция вела войну с Грецией — и перевернул историю. Для турок он самый настоящий национальный герой. Значимость реформ Ататюрка для Турции сравнима с реформами Петра I для России: его преобразования постепенно превратили Турецкую Республику в светское государство, каким мы его знаем и любим сейчас. 19 мая в Турции отмечают День памяти Ататюрка, это является национальным праздником.
- А вот греческий народ отмечает сегодня трагическую дату в своей истории — День памяти геноцида греков Малой Азии. 19 мая греки скорбят и оплакивают своих соотечественников, ставших жертвами истребления со стороны османов в 1916–1923 годах.
- 19 мая — день рождения вьетнамского вождя Хо Ши Мина, чья идеология по прежнему играет ведущую роль в общественной и политической жизни страны.
Люди участвуют в марше в честь основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Фото © Getty Images / Chris McGrath
Именины 19 мая
В этот день именины отмечают Василий, Денис, Иван, Иларион и Марфа. Есть среди носителей этих имён ваши друзья или знакомые? Не забудьте поздравить.
Приметы 19 мая
- В этот день крестьяне по утру смотрели на росу: если она обильная, то уродятся огурцы.
- Большие пузыри на лужах во время дождя — непогода затянется.
- Капает сок из обломанных веток клёна — к ясной погоде.
- Если день яркий и солнечный, значит, и лету быть жарким.
- Если ворона села на крыльцо дома — ждать плохих вестей.