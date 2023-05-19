День фармацевтического работника, День пионерии, Иовы и Ататюрка: что за праздники отмечаются 19 мая

День фармацевтического работника

19 мая в России отмечают свой профессиональный праздник работники фармацевтики. Праздник этот достаточно молодой, он утверждён в 2021 году с подачи Общероссийского народного фронта. Дата выбрана неслучайно: 19 мая 1581 года — ещё в период царствования Ивана IV Грозного — на Руси открылась первая аптека, где занимались не только продажей, но и изготовлением лекарств. Учреждение именовалось Верхней Государевой аптекой, и туда приглашались специалисты из-за границы, которые передавали опыт нашим, отечественным умельцам — прародителям современных фармацевтов. Почти столетие Государева аптека являлась единственным легальным местом изготовления и продажи лекарств, хотя, надо признать, на Руси расцвёл "чёрный рынок": мази и снадобья изготавливались кустарно и продавались из-под полы. Всё изменилось только при Петре I, который, во-первых, разрешил частные аптеки, а во-вторых, запретил торговлю препаратами, приготовленными без использования специальных медицинских знаний. По состоянию на 25 февраля 2022 года на территории России располагалось 537 лицензиатов фармацевтической отрасли. 72% занимались производством готовых лекарственных форм и субстанций. В этой отрасли заняты миллионы рублей. Словом, нам есть кого поздравить с профессиональным праздником в пятницу, 19 мая.

Сотрудник во время изготовления лекарства в асептическом блоке муниципальной аптеки. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

День пионерии

Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! 19 мая в России отмечается День рождения пионерской организации, ей исполняется 101 год. Решение о её создании было принято 19 мая 1922 года. Суть пионерии заключалась в том, что советским детям прививали понятия коллективизма, безвозмездной помощи, дружбы, словом, жизни в социалистическом обществе. В пионерскую организацию принимали детей в возрасте от 9 до 14 лет, тех, кто хорошо учился, был аккуратным, дисциплинированным, трудолюбивым. Подробнее об истории пионерии и связанном с ней празднике читайте в материале Лайфа.

Торжественная линейка по случаю приема в пионеры. Фото © ТАСС / Александр Сенцов

День Иова Многострадального (Горошника)

Ещё один праздник, который мы отмечаем 19 мая, присутствует и в церковном календаре, и в народном. Иов — это христианский святой, великий праведник, образец веры и терпения. У него было семь сыновей и три дочери, и семья была настолько богата, дружна и счастлива, что домочадцам позавидовал сам Сатана. Он стал убеждать Бога, что вера Иовы держится только на его земном счастье и он предаст свои идеалы при первой же невзгоде. В ответ Бог позволил Сатане испытать Иова, чтобы доказать, что он останется всё равно непорочным. Сатана лишил Иова всего богатства, всех слуг и всех детей, а когда и это не поколебало Иова, то поразил его тело страшной проказой. Болезнь лишила его права пребывания в городе: он должен был удалиться за его пределы и там, скобля струпья на своём теле глиняным черепком, сидел в пепле и навозе. Все отвернулись от него и даже жена твердила: "Ты всё ещё твёрд в непорочности твоей? Похули Бога и умри!" Но Иов сказал ей: "Ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать". Господь щедро вознаградил страждущего раба своего за терпение и верность. Вскоре Иов исцелился от своей болезни, разбогател вдвое больше, чем прежде, а ещё у него снова родилось семеро сыновей и три дочери. Он прожил после этого в счастье 140 лет и умер в глубокой старости.

Икона — Иов Многострадальный. Фото © chrysolit.ru

На Руси праздник Иова любили, и к этому дню — к 19 мая — было принято высаживать горох. Эта неприхотливая культура, как и бобы, была доступна всем — даже беднякам. Работая в огороде, каждый мог хоть немного ощутить себя Иовом, зная, что Бог вознаградит его за труды — хорошим урожаем.

День рождения кубика Рубика

19 мая 49 лет исполняется кубику Рубика — головоломке, которая знакома каждому россиянину с детства. Изобрёл "волшебный куб", как значилось в первом патенте на мудрёную штуковину, венгерский архитектор Эрно Рубик в 1974 году. В то время он преподавал в академии Будапешта и всё никак не мог растолковать ученикам, что собой представляет математическая теория групп. Для наглядности он изготовил 27 маленьких разноцветных кубиков, которые нужно было сложить в один цельный куб с одноцветными сторонами. Сделать это Рубику удалось далеко не сразу, хотя ведь учёный был человек! Вскоре он понял, что процесс гораздо интереснее результата и оформил патент на разработку. В наше время сборка кубика Рубика уже давно стала профессиональной дисциплиной. Люди, которые занимаются этим со всей страстью, называются "спидокубы". Чего они только не придумают: то собирают комбинации на время, то одной рукой. Первым рекордсменом сборки в формате 3х3 стал 16-летний вьетнамско-американский студент в 1982 году. На специальном чемпионате по спидкубингу он собрал кубик за 22,95 секунды. А свежий мировой рекорд принадлежит китайцу Юшенгу Ду. На соревнованиях Wuhu Open он собрал головоломку за 3,47 секунды. Кажется, есть идея, чем можно заняться вечером 19 мая.

События 19 мая

19 мая 1919 года первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк в черноморском порту Самсуне объявил мобилизацию против иностранной интервенции — в то время Турция вела войну с Грецией — и перевернул историю. Для турок он самый настоящий национальный герой. Значимость реформ Ататюрка для Турции сравнима с реформами Петра I для России: его преобразования постепенно превратили Турецкую Республику в светское государство, каким мы его знаем и любим сейчас. 19 мая в Турции отмечают День памяти Ататюрка, это является национальным праздником.

А вот греческий народ отмечает сегодня трагическую дату в своей истории — День памяти геноцида греков Малой Азии. 19 мая греки скорбят и оплакивают своих соотечественников, ставших жертвами истребления со стороны османов в 1916–1923 годах.

19 мая — день рождения вьетнамского вождя Хо Ши Мина, чья идеология по прежнему играет ведущую роль в общественной и политической жизни страны.

Люди участвуют в марше в честь основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Фото © Getty Images / Chris McGrath

Именины 19 мая

В этот день именины отмечают Василий, Денис, Иван, Иларион и Марфа. Есть среди носителей этих имён ваши друзья или знакомые? Не забудьте поздравить.

Приметы 19 мая