День пионеров: Прошлое и будущее главной детской организации 19 мая 2023 года отмечается 101 год со дня организации пионерского движения: Лайф разобрался, откуда взялся этот праздник и какие мероприятия проводятся в России. 18 мая, 15:00 19 мая пионерии исполнится 101 год.Обложка © Shutterstock

Ежегодно 19 мая в Советском Союзе отмечали День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Этого официального праздника уже нет в современной России, но на его место пришёл неофициальный День детских общественных объединений и организаций, который "по наследству" отмечается 19 мая. Дата связана с важным событием — именно в этот день в 1922 году Всероссийская конференция комсомола приняла решение о создании пионерских отрядов. В начале XX века в Российской империи появились первые скаутские организации, которые были созданы по подобию детских объединений в Великобритании. Около 50 тысяч детей и подростков до революции 1917 года называли себя скаутами, но советская власть в 1919 году расформировала эту организацию, а затем руководство молодой страны решило создать своё собственное молодёжное движение. Надежда Константиновна Крупская, стоявшая у истоков Социалистического союза рабочей молодёжи, комсомола и пионерской организации, педагог и идейный вдохновитель движения, сформулировала установку пионерии так: "Быть пионером — значит принимать участие в улучшении окружающей жизни и думать над тем, как это сделать". Один из идеологов скаутизма в России, Иннокентий Жуков, предложил переименовать новую детскую организацию в пионерскую и оставить старый скаутский девиз "Будь готов!". Новая организация заимствовала у скаутов разделение участников на отряды, институт вожатых, а также различные традиции и символику. Например, если скауты носили зелёные галстуки, то пионеры стали носить красные. Гимн, написанный для пионерской организации, назывался "Марш юных пионеров". Пианист Сергей Кайдан-Дёшкин и поэт Александр Жаров создали песню, которая начиналась со слов: "Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих".

В 1922 году все пионерские отряды были объединены в одну детскую коммунистическую организацию с названием "Юные пионеры имени Спартака". Однако уже через два года, в январе 1924 года, после смерти Ленина, организации было присвоено его имя. Официальное название — Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина — появилось в 1926 году и сохранялось до последнего дня её существования.

Пионерское движение в СССР

Празднование 50-летия Всесоюзной пионерской организации в Москве. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

В пионеры принимали детей в возрасте от 9 до 14 лет на добровольно-принудительной основе. В первые годы советской власти пионерами могли стать только дети рабочих и сельской бедноты. Тогда пионерские организации создавались при детских домах, фабриках, заводах и клубах. С 1929 года организации стали формироваться при школах: класс — отряд, школа — дружина. В 1950–1980-х годах практически все школьники по достижении соответствующего возраста принимались в ряды пионеров. Лучших учеников в пионеры принимали в торжественной обстановке во время коммунистических праздников, чаще всего 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина. Остальным красные галстуки вручали на общих линейках 19 мая, в День пионерии. Не брали в пионеры редко, обычно только отъявленных хулиганов и двоечников. Выйти добровольно из пионерской организации было невозможно: пионер мог быть исключен только в качестве наказания за серьёзные проступки. С самого возникновения своей организации пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Они боролись с неграмотностью, помогали в борьбе с детской беспризорностью, проводили субботники. В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) пионеры собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и в колхозах наравне со взрослыми, помогали ухаживать за ранеными бойцами в госпиталях, выступали перед ними с концертами, отправляли тёплые вещи для воинов на передовую. А многие подростки-пионеры сами сражались с фашистами на фронте и в партизанских отрядах. Более 20 тысяч юных ленинцев были награждены медалями "За оборону Москвы". Трое пионеров — Толя Шумов, Вася Коробко, Володя Казначеев — удостоены ордена Ленина. Многие пионеры отдали свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, четверо из них посмертно удостоены звания Героя Советского Союза: Зина Портнова, Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик.

Памятник Марату Казею — советскому пионеру-герою, юному красному партизану-разведчику, Герою Советского Союза. Фото © Владимир Шуба/ ТАСС

В 50–70-е годы деятельность пионерской организации была направлена в основном на воспитание патриотизма, активной жизненной позиции, здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Популярны были туристские походы, общесоюзные кампании, смотры, всесоюзные игры, спортивные соревнования "Зарница", "Марши пионерских отрядов" ("Моя Родина — СССР"), "Кожаный мяч" и "Золотая шайба". Устраивалось множество пионерских акций, проводились "трудовые операции". Одной из самых массовых была кампания по сбору макулатуры и металлолома. Постепенно, к середине 1980-х годов, работа пионерской организации приобретала всё более формальный характер. Во время перестройки Всесоюзная пионерская организация вовсе отказалась от политической окраски, взяв новый девиз: "За Родину, добро и справедливость!".

Горбачёва "посвящают" в пионеры в "Артеке" (1985). Фото © Владимир Мусаэльян/ТАСС

В 1990 году на Х Всесоюзном слёте в "Артеке" Всесоюзная пионерская организация имени Ленина была преобразована в Союз пионерских организаций (Федерацию детских организаций) СССР. А после распада Союза единая организация — наследница пионерии — перестала существовать. На её месте образовалось множество различных детских организаций.

"Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций" приобрёл статус Международного союза детских общественных объединений. Он был зарегистрирован в РФ в 1992 году как негосударственная общественная организация, независимая от политических партий и движений.

Пионеры на постсоветском пространстве

Пройдя через трудности 90-х годов, развитие пионерии пошло по двум разным направлениям. Первое привело к созданию Российского движения школьников. Организация делала основной упор на воспитание молодёжи в духе российского патриотизма, при этом декларируя аполитичность. Второе направление связано с деятельностью КПРФ. Это для тех, кто разделяет марксистско-ленинские взгляды: пионеры находятся под патронажем со стороны официально зарегистрированной комсомольской организации. В декабре 2022 года в Москве прошёл первый съезд Российского движения детей и молодёжи. На нём присутствовали делегаты из 89 регионов России. На съезде была учреждена новая молодёжная организация: "Движение первых", объединившая все молодёжные организации и движения страны. В том числе в него вошли "Юнармия", "Большая перемена", Российское движение школьников. На сайте организации сказано, что "Движение первых" — это "возможность стать лучшей версией себя, достойным наследником великих дел первооткрывателей, основателей и первопроходцев, которых отличает стремление к победе во всех начинаниях и нежелание останавливаться на достигнутом".

Участники I съезда Российского движения детей и молодёжи уже не носят пионерские галстуки. Фото © Сайт "Движение первых"

Авторы Андрей Соколов