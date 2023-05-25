Нехороший знак: Из космоса получен сигнал об опасности для Земли Спутники зафиксировали предвестники явления, которое принесёт с собой весьма тревожные последствия для всей планеты. 24 мая, 23:46 Вид урагана из космоса. Обложка © Shutterstock

Вот как выглядит то, что увидели на снимках Земли весной 2023 года. Они получены со спутника Sentinel-6, который работает на низкой околоземной орбите (высота — 1336 километров) и наблюдает за Мировым океаном. Разными цветами на изображениях обозначены разные температуры поверхности. Обращать внимание здесь нужно прежде всего на красные пятна вдоль экватора.

Изображения Тихого океана, сделанные в марте и апреле 2023 года со спутника Sentinel-6. Фото © NASA

Это, как легко заметить, Тихий океан, и сопоставление нескольких его снимков создаёт "мультфильм" довольно тревожного содержания: для океанологов и климатологов очевидно, что тёплые массы воды продвигаются по экватору с запада на восток и упираются в Южную Америку. Снимок за 24 апреля создаёт максимально очевидную для учёных картину: надвигается глобальный природный феномен, который известен как Эль-Ниньо. Это в переводе с испанского значит "малыш", "мальчик". Дело в том, что на Латинскую Америку это явление исторически чаще всего обрушивается под Рождество, а младенца Христа там принято именовать именно так: Эль-Ниньо.

Так вот, то, что происходит с погодой в Перу, Чили и остальных странах этого континента в рождественские праздники, — это последствия процесса, который начинается гораздо раньше. То есть мы сейчас на снимках и наблюдаем первые приготовления, первые признаки этого феномена.

Что именно происходит: в нормальной ситуации ветер в Тихом океане дует с востока на запад и тем самым накапливает тёплые воды с левой стороны, возле Евразии. Но каждые несколько лет восточные пассаты периодически затихают, поэтому тёплая волна начинает сдвигаться направо, к Америкам. Она имеет в ширину сотни километров, а в длину простирается на тысячи.

Эль-Ниньо в Тихом океане в 2016 году. Фото © Национальное управление исследования атмосферы и океанов США

А несёт она с собой дожди обложные и ливни по всему пространству Мексики, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Перу — в общем примерно на стыке двух континентов. Но при этом на северо-западе США и на западе Канады становится очень жарко, а в восточных американских штатах — очень сухо. И в целом по всей планете наблюдается аномальное потепление. К примеру, перед знаменитым летом 2010-го, зимой 2009–2010 года, как раз случился очередной Эль-Ниньо. Жаркий 2016-й тоже был годом "мальчика".

Так вот, в американском Национальном управлении исследования атмосферы и океанов (NOAA) заявили, что на 90% уверены в наступлении нового Эль-Ниньо в 2023 году. По прогнозам климатологов, он продержится до самой зимы. Они считают, что температура поверхности океана наверняка поднимется как минимум на один градус Цельсия, не исключено, что и на все полтора. В Тихоокеанской морской экологической лаборатории NOAA предрекают, что это означает череду новых температурных рекордов в ближайшие 12 месяцев.

Авторы Адель Романенкова