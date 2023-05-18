Ростовскому айтишнику дали три года за украинскую атаку
Ростовскому IT-специалисту дали три года колонии за украинские DDoS-атаки
В Ростове-на-Дону суд приговорил к трём годам лишения свободы IT-специалиста Евгения Котикова, участвовавшего в DDoS-атаке на сайты Президента РФ и Минобороны России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.
Кроме того, айтишнику был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Согласно данным следователей, с февраля 2022 года он активно выступал против специальной военной операции, в связи с чем решил участвовать в организованной Украиной DDoS-атаке. Целью были информационные ресурсы Минобороны и сайта Президента России. В ходе обыска у Котикова был конфискован персональный компьютер.
Ранее сообщалось, что группировка RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", слила в Сеть данные тысячи украинских активистов, которые "льют помои" в российских соцсетях.
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