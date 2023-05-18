Ростовскому айтишнику дали три года за украинскую атаку

В Ростове-на-Дону суд приговорил к трём годам лишения свободы IT-специалиста Евгения Котикова, участвовавшего в DDoS-атаке на сайты Президента РФ и Минобороны России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.

Кроме того, айтишнику был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Согласно данным следователей, с февраля 2022 года он активно выступал против специальной военной операции, в связи с чем решил участвовать в организованной Украиной DDoS-атаке. Целью были информационные ресурсы Минобороны и сайта Президента России. В ходе обыска у Котикова был конфискован персональный компьютер.