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18 мая, 16:32

Асад впервые за 13 лет отправился на арабский саммит

Асад прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите ЛАГ

Сирийский лидер Башар Асад прибыл в саудовскую Джидду для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Как сообщает телеканал Al Arabiya, приглашение на столь высокую встречу он получил впервые с 2010 года.

Ожидается, что в Саудовской Аравии Асад встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, также его примет во дворце король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

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Напомним, 7 мая министры иностранных дел стран – членов Лиги арабских государств (ЛАГ) решили вернуть Сирию в организацию.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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