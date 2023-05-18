Асад впервые за 13 лет отправился на арабский саммит
Асад прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите ЛАГ
Сирийский лидер Башар Асад прибыл в саудовскую Джидду для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Как сообщает телеканал Al Arabiya, приглашение на столь высокую встречу он получил впервые с 2010 года.
Ожидается, что в Саудовской Аравии Асад встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, также его примет во дворце король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.
Напомним, 7 мая министры иностранных дел стран – членов Лиги арабских государств (ЛАГ) решили вернуть Сирию в организацию.
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