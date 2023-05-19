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19 мая, 04:00

Россияне рассказали, что им мешает сладко спать после трудового дня

Исследование: Крепкому сну россиян мешают мысли о работе и храп партнёра

Сладко заснуть после трудового дня чаще всего россиянам мешают мысли о работе, а также шум соседей. Такие данные следуют из исследования мебельной компании Mr.Doors, которое есть в распоряжении Лайфа.

Мысли о работе мешают уснуть большинству россиян — 34%. Ничего не мешает заснуть 30% опрошенных, которые погружаются в сон сразу при виде подушки. На третьей строчке причин бессонницы стал храп партнёра или партнёрши — 23%, а шум соседей не даёт спать 13% респондентов.

Также выяснилось, что мысли о работе беспокоят равносильно как мужчин, так и женщин, но в других вопросах мнения разошлись. Так, 57% из заявивших о "храпе" — это женщины, а "ничего не мешает уснуть" преимущественно отвечали мужчины — 70%.

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Freepik

Арина Родионова
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