Россияне рассказали, что им мешает сладко спать после трудового дня

Сладко заснуть после трудового дня чаще всего россиянам мешают мысли о работе, а также шум соседей. Такие данные следуют из исследования мебельной компании Mr.Doors, которое есть в распоряжении Лайфа.

Мысли о работе мешают уснуть большинству россиян — 34%. Ничего не мешает заснуть 30% опрошенных, которые погружаются в сон сразу при виде подушки. На третьей строчке причин бессонницы стал храп партнёра или партнёрши — 23%, а шум соседей не даёт спать 13% респондентов.

Также выяснилось, что мысли о работе беспокоят равносильно как мужчин, так и женщин, но в других вопросах мнения разошлись. Так, 57% из заявивших о "храпе" — это женщины, а "ничего не мешает уснуть" преимущественно отвечали мужчины — 70%.