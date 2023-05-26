Нью-Йорк тонет: Учёные выпустили предупреждение о гибели мегаполиса По подсчётам геологов, мегаполис погружается в воду даже быстрее, чем вокруг него поднимается уровень моря. И они поняли почему. 25 мая, 23:46 Бизнесмен в каяке на затопленной площади Таймс-сквер. Коллаж © Getty Images / Thomas Jackson

Это перекрёсток Авеню С и 6-й улицы на Манхэттене 30 октября 2012 года. Через несколько минут рядом взорвётся электроподстанция. И это лишь небольшой эпизод в истории с ураганом "Сэнди".

Тропические циклоны в этих краях — явление совершенно естественное и неизбежное в любом случае, но на фоне потепления климата оно случается всё чаще и чаще. А одновременно поднимается уровень моря. По подсчётам учёных, на юго-восточном побережье США — как минимум на сантиметр в год, а то и побольше. То есть за десять лет плюс десять сантиметров гарантированы.

Затопление Манхэттена из-за урагана "Сэнди" в 2012 году. Фото © Wikipedia / David Shankbone

Но недавно в довершение всего обнаружилось, что порядка сотни городов мира тонут ещё быстрее, чем поднимается вода. Американские геологи решили подробно изучить этот вопрос с Нью-Йорком. Они посмотрели, что показывают спутниковые данные. На спутниках дистанционного зондирования Земли часто устанавливают высотометры, которые посылают на поверхность радиосигнал и фиксируют, через сколько этот сигнал отразится и вернётся обратно. И что же выяснилось: вода поднимается, а сам город понемногу опускается, проседает. В среднем по мегаполису — на 1,77 миллиметра в год, а в некоторых местах и намного больше.

Почему же великолепный город проседает: учёные подозревают, что под тяжестью собственного веса. Прежде всего, под массой небоскрёбов. А больше всего их, конечно, на острове Манхэттен, в историческом центре Нью-Йорка. Именно там над всем миром возвышаются и Всемирный торговый центр (417 метров без шпиля), и Эмпайр-стейт-билдинг (381 метр до крыши), и Американ-интернешнл-билдинг (290 метров), и Уолл-стрит, 40 (282 метра). Геологи подсчитали, что город держит на себе больше миллиона зданий общим весом 764 миллиона тонн. И это ещё не считая асфальтированных автотрасс, бетонных тротуаров, железных дорог и всего прочего.

Но есть и ещё один фактор. Дело в том, что массивные ледники на планете во многих местах работают как противовес. Они своей массой как бы тянут какую-то часть суши вниз и не дают ей подниматься, а какие-то регионы, наоборот, удерживают над водой. Это явление называется гляциоизостазией. К примеру, наукой установлено, что когда в Шотландии были ледники, то они своим весом приподнимали весь юг Британии вместе с Лондоном, а теперь всё это незаметно идёт ко дну. И то же самое происходит с Северной Америкой: гренландские и канадские ледниковые гири тают, от этого в Канаде и США огромная часть территории поднимается, а рядом, наоборот, тонет. Вот на этой карте красным цветом обозначено, где поднимается, а синим — где уходит под воду. Судя по получившейся картине, Нью-Йорк в синей зоне.

Динамика рельефа поверхности Земли из-за таяния ледников. Красным цветом обозначено поднятие. Фото © NASA

А меж тем весь нижний Манхэттен (то есть самое средоточие скребущей небо красоты) на сегодняшний день находится на высоте всего одного-двух метров над уровнем моря. И есть прогноз, что к 2100 году из-за таяния ледников здесь всё просядет как минимум на 50, а то и на все 150 сантиметров. То есть в среднем можно ожидать, что примерно на метр. А другой прогноз гласит, что к 2050 году уровень моря поднимется на 20–60 сантиметров. Если прибавить к этому просадку под тяжестью города, то в ближайшие четверть века она погрузит мегаполис в воду ещё примерно на пять сантиметров. Кажется, что на общем фоне это немного, но на самом деле каждый миллиметр имеет значение, особенно во время тропического урагана.

Авторы Адель Романенкова