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19 мая, 20:25

В Петербурге помощник тренера сделал предложение любимой во время баскетбольного матча

На баскетбольном турнире в Петербурге помощник тренера сделал предложение девушке

В Санкт-Петербурге финальный матч Лиги Белова АСБ среди женских команд завершился не только объявлением счёта, но и предложением руки и сердца: помощник тренера позвал избранницу замуж. Романтические кадры оказались в распоряжении Лайфа.

Помощник тренера позвал девушку замуж в Петербурге на матче по баскетболу. Видео © LIFE

На кадрах видно, что после окончания матча помощник тренера одной из команд решил сделать предложение своей девушке. Он галантно встал на колено и протянул кольцо любимой.

"Она сказала "да". В добрый путь!" — объявил ведущий матча.

Что касается игры, то она проходила между командами УрФУ "Сима-Ленд" и "ГУТиД", который представляет Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. В итоге УрФУ победил со счётом 79:71.

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Ранее Лайф писал, что актёр Киану Ривз этим летом планирует связать себя узами брака с давней подругой Александрой Грант. Свадьба пройдёт в узком кругу без лишней шумихи.

Обложка ©

LIFE

Анатолий Симоненко
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