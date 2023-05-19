В Петербурге помощник тренера сделал предложение любимой во время баскетбольного матча
На баскетбольном турнире в Петербурге помощник тренера сделал предложение девушке
В Санкт-Петербурге финальный матч Лиги Белова АСБ среди женских команд завершился не только объявлением счёта, но и предложением руки и сердца: помощник тренера позвал избранницу замуж. Романтические кадры оказались в распоряжении Лайфа.
Помощник тренера позвал девушку замуж в Петербурге на матче по баскетболу. Видео © LIFE
На кадрах видно, что после окончания матча помощник тренера одной из команд решил сделать предложение своей девушке. Он галантно встал на колено и протянул кольцо любимой.
"Она сказала "да". В добрый путь!" — объявил ведущий матча.
Что касается игры, то она проходила между командами УрФУ "Сима-Ленд" и "ГУТиД", который представляет Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. В итоге УрФУ победил со счётом 79:71.
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