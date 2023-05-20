В Москве призвали проверить заведение, куда рэпера Schokk не впустили с флагом России

Общественники просят проверить московский дизайн-завод "Флакон" после того, как рэпера Диму Бамберга, известного как Schokk, не хотели пускать выступать с флагом России. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, к генпрокурору РФ Игорю Краснову обратились представители движения "Зов Народа". Они считают, что команда "Флакона" своим "несправедливым решением" разгневала не только артиста, но и всю патриотическую общественность.

"Просим провести проверку дизайн-завода "Флакон" в связи с запретом использования государственного флага России во время проведения концерта Дмитрия Бамберга", — говорится в обращении

При это сам рэпер утверждает, что с флагом его не пропускали именно на территорию дизайн-завода, а не в клуб, где было запланировано его выступление. Во "Флаконе" инцидент никак не объяснили.