Рэпера Schokk не пустили с флагом России на его же концерт в московский клуб
Рэпер Дима Бамберг, известный как Schokk, сообщил фанатам, что охрана не пустила его на собственный концерт в столичный клуб "Флакон" с российским флагом. Знамя всё-таки пронесли его друзья, но тайком. Инцидент вывел из себя рэп-исполнителя, и он произнёс эмоциональную патриотическую речь перед фанатами, сообщает телеграм-канал SHOT.
Рэпер Schokk заявил, что охрана не пускала его с российским флагом на его же концерт в клубе "Флакон". Видео © t.me / SHOT
Певец во время концерта признался фанатам, что охрана заведения пыталась отобрать у него российский флаг ещё на входе. Охранники же пояснили, что им запрещено пускать людей "с флагами этой страны". Ситуация не оставила равнодушным рэпера, и он потребовал от поклонников распространить информацию о данном инциденте.
"Этот флаг сегодня мои друзья занесли тайком, потому что его пытались отобрать. Потому что какой-то <…> сказал охране, что с флагами пропускать нельзя", — заявил Schokk.
В связи с этим он рекомендовал гражданам, желающим придерживаться нейтралитета, быть таковыми в Тбилиси, Казахстане, Риге, но никак не в России. Тем же, кто не согласен с его мнением, рэпер посоветовал покинуть страну. Стоит заметить, что речь певца толпа фанатов встретила бурными аплодисментами.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге силовики прервали концерт рэпера Scally Milano. В туалете концертного зала нашли запрещённые вещества, а позже стало известно о наркотиках на концерте исполнителя и обнаруженных нетрезвых подростках. Было возбуждено уголовное дело, артист покинул Россию и улетел в Дубай. Его сняли на видео за несколько часов до побега.
t.me / SHOT