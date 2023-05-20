Рэпера Schokk не пустили с флагом России на его же концерт в московский клуб

Рэпер Дима Бамберг, известный как Schokk, сообщил фанатам, что охрана не пустила его на собственный концерт в столичный клуб "Флакон" с российским флагом. Знамя всё-таки пронесли его друзья, но тайком. Инцидент вывел из себя рэп-исполнителя, и он произнёс эмоциональную патриотическую речь перед фанатами, сообщает телеграм-канал SHOT.

Рэпер Schokk заявил, что охрана не пускала его с российским флагом на его же концерт в клубе "Флакон". Видео © t.me / SHOT

Певец во время концерта признался фанатам, что охрана заведения пыталась отобрать у него российский флаг ещё на входе. Охранники же пояснили, что им запрещено пускать людей "с флагами этой страны". Ситуация не оставила равнодушным рэпера, и он потребовал от поклонников распространить информацию о данном инциденте.

"Этот флаг сегодня мои друзья занесли тайком, потому что его пытались отобрать. Потому что какой-то <…> сказал охране, что с флагами пропускать нельзя", — заявил Schokk.