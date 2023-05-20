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20 мая, 17:01

В Краснодаре проверят все караоке-клубы после инцидента с песней Сердючки

Мэр Краснодара Наумов поручил проверить караоке-клубы из-за песни Сердючки

В Краснодаре проверят все караоке-бары после того, как в одном из них спели песню ярой русофобки Верки Сердючки "Гулянка". Соответствующее распоряжение издал мэр города Евгений Наумов, сообщает его пресс-служба.

В клубе Краснодара гости отплясывали под песню Сердючки. Видео © Telegram / SHOT

"Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов", — говорится в сообщении.


Напомним, песню Сердючки "Гулянка" на днях поставили в краснодарском клубе "Ля-Мажор". Одни отдыхающие её спели, другие их сняли на видео. Поводом для возмущения стала строчка в композиции "ще не вмерла Украина", которая совпадает с названием гимна страны. При этом в самом заведении утверждают, что никогда не дают гостям петь на украинском языке, а в тот случай диджей якобы просто не успел сориентироваться. Сейчас правоохранители проводят расследование инцидента.

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Ранее российские общественники обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой навсегда запретить въезд в Россию для украинского артиста Андрея Данилко. Они обвинили исполнителя в экстремизме из-за последнего выступления в Польше, во время которого Сердючка со сцены пожелала смерти российским властям.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова
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