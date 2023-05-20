В Краснодаре проверят все караоке-клубы после инцидента с песней Сердючки

В Краснодаре проверят все караоке-бары после того, как в одном из них спели песню ярой русофобки Верки Сердючки "Гулянка". Соответствующее распоряжение издал мэр города Евгений Наумов, сообщает его пресс-служба.

Напомним, песню Сердючки "Гулянка" на днях поставили в краснодарском клубе "Ля-Мажор". Одни отдыхающие её спели, другие их сняли на видео. Поводом для возмущения стала строчка в композиции "ще не вмерла Украина", которая совпадает с названием гимна страны. При этом в самом заведении утверждают, что никогда не дают гостям петь на украинском языке, а в тот случай диджей якобы просто не успел сориентироваться. Сейчас правоохранители проводят расследование инцидента.