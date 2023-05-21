ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 мая 2023, 10:29

ВС России ликвидировали пять украинских ДРГ на Купянском направлении

ВС России ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп", — сказал он.

Армия России уничтожила 100 бойцов ВСУ и наёмников в ходе наступления под Артёмовском
Армия России уничтожила 100 бойцов ВСУ и наёмников в ходе наступления под Артёмовском

Всего, добавили в Минобороны, на Купянском направлении противник за сутки потерял до 85 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".

BannerImage

ТАСС / Андрей Рубцов

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar