ВС России ликвидировали пять украинских ДРГ на Купянском направлении
ВС России ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп", — сказал он.
Всего, добавили в Минобороны, на Купянском направлении противник за сутки потерял до 85 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".
ТАСС / Андрей Рубцов