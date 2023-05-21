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21 мая, 10:29

ВС России ликвидировали пять украинских ДРГ на Купянском направлении

ВС России ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп", — сказал он.

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Всего, добавили в Минобороны, на Купянском направлении противник за сутки потерял до 85 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".

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ТАСС / Андрей Рубцов

Матвей Константинов
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