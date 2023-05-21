ВС России ликвидировали пять украинских ДРГ на Купянском направлении

ВС России ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп", — сказал он.