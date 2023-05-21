Армия России уничтожила 100 бойцов ВСУ и наёмников в ходе наступления под Артёмовском
ВСУ лишились до 100 военных и наёмников на Артёмовском направлении
Российские военные в ходе наступления на Артёмовском направлении уничтожили до 100 военнослужащих Украины и иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки уничтожены до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — уточнил он.
По его данным, российские войска также подавили вражескую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 вблизи посёлка Калинина Донецкой Народной Республики.
Ранее Министерство обороны России сообщило о полном освобождении города Артёмовска. В ведомстве подчеркнули, что цели удалось достичь в результате действий ЧВК "Вагнер", а также при поддержке артиллеристов и авиации Южной группировки войск. Глава вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что бои за город шли 224 дня. Украинский лидер Владимир Зеленский признал утрату города.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ