Армия России уничтожила 100 бойцов ВСУ и наёмников в ходе наступления под Артёмовском

Российские военные в ходе наступления на Артёмовском направлении уничтожили до 100 военнослужащих Украины и иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожены до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — уточнил он.