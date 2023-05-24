День славянской письменности, видеоигр и шизофрении: Приметы и праздники 24 мая

День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия

В России 24 мая — православный праздник День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. В эту дату в нашей стране вспоминают этих славянских просветителей как основателей азбуки.

Имена этих двух святых известны каждому со времён школы, ведь именно им мы, носители русского языка, обязаны письменностью, а значит, во многом и культурой. К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий были причислены в древности. В Русской православной церкви их память чествуется с XI века. Отсюда и наш следующий праздник.

День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры в память о Кирилле и Мефодии отмечается ежегодно 24 мая во всех славянских странах. Впервые в России на государственном уровне этот день отметили в 1863 году в связи с 1000-летием создания славянской азбуки этими двумя святыми. В том же году был принят указ о праздновании Дня памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю). Праздник был возрождён в 1986 году, а в 1991-м он стал официальным. Подробнее о том, как День памяти святых Кирилла и Мефодия стал Днём славянской письменности и культуры, читайте в материале Лайфа.

День кадрового работника

День кадрового работника отмечается 24 мая и 12 октября. Фото © LinkedIn Sales Solution on Unsplash

24 мая в России отмечают профессиональный праздник — День кадрового работника, или День кадровика. Однако вот незадача: представители этой профессии таким же особым для себя днём считают и 12 октября. Наверное, это показывает, насколько важна их работа в компании, учреждении, ведомстве.

Дело в том, что 24 мая 1835 года вышло постановление о взаимоотношениях между рабочими на фабриках и руководством. Это, по сути, был первый регламент об отношениях работников и руководителей. А 12 октября 1918-го была подписана "Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции". В нём говорилось о создании в новой государственной структуры кадровых отделов.

Как бы то ни было, День кадровика отмечают специалисты по подбору и обучению персонала, HR-менеджеры, инспекторы отдела кадров, руководители кадровых служб и так далее. Не забудьте поздравить близких, друзей, или коллег, которые отвечают за кадры.

Всемирный день видеоигр

24 мая отмечается Всемирный день видеоигр, хоть и неофициально. В 1972 году в этот день компания Magnavox представила первую в мире домашнюю консоль, она называлась Magnavox Odyssey. Эта приставка была без микропроцессора и микросхем. Для имитации цветной графики в комплекте шла специальная накладка для телевизора, вся графика сводилась к перемещению по экрану трёх чёрных точек.

Игровая видеоприставка к телевизору Magnavox Odyssey. Фото © Wikipedia / Jesmar

Сегодня же индустрия видеоигр невероятно огромна. Их делают по фильмам, книгам, реальным событиям, а есть и такие, по которым, наоборот, из-за огромной популярности снимают кино. Итак, игроманы, любители видеоигр, сегодня тот самый день, когда нужно отпраздновать как следует. Как же отметить Всемирный день видеоигр, если не с джойстиком в руках?

Всемирный день шизофрении

24 мая отмечается с 1998 года Всемирный день шизофрении. Праздником это, конечно не назвать. День был учреждён для повышения осведомлённости о людях, живущих с одним из самых тяжёлых психических расстройств в мире.

Страдающие от шизофрении обычно тяжело интегрируются в общество, так как они погружены в свой внутренний мир, общение с окружающими им даётся непросто. Таким людям нужна помощь профильных специалистов — психиатров. Можно добиться ремиссии и стабилизировать состояние психики.

Среди симптомов шизофрении спутанность сознания, бред, слуховые и зрительные галлюцинации. Но главный — нарушение мышления из-за расщепления сознания больного, раскола личности.

Именинники 24 мая

24 мая именины отмечает российский певец Александр Буйнов. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

По православному календарю 24 мая именины отмечают носители следующих имён: Александр,

Иосиф (Осип),

Кирилл,

Мефодий,

Никодим,

Ростислав. Редакция Лайфа поздравляет с именинами обладателей этих замечательных, а в большинстве своём ещё и редких имён.

Приметы и обычаи 24 мая

Обычаи 24 мая

Этот день в народном календаре называли Мокей (Мокий) Мокрый, что связано с именем святого Мокия Амфипольского. А мокрым его величали, так как считалось, что в этот день дождь обладал особой силой — под него старались попасть, чтобы получить здоровье и красоту.

Мокей Мокрый овеян множеством примет и запретов, многие из которых были связаны с посадкой растений. Например, утром полагалось отправиться в церковь и помолиться о хорошем урожае. Ещё считалось, что в этот день начинали просыпаться русалки. Идя к реке, нужно было брать с собой веточку полыни, которая бы отпугнула их.

Незамужним девушкам в этот день не следовало мести пол, чтобы не вымести из дома женихов. А ещё нельзя было браться за новые дела, не закончив старые. Влюблённым не советовали признаваться друг другу в любви, потому что боялись разочарования в будущем.

Приметы 24 мая