Международный день пропавших детей, день филолога и нерпёнка: приметы и праздники 25 мая В этот четверг есть ещё один повод задуматься об очень серьёзных вопросах: безопасности детей, сохранении природы, здоровья. Всему этому посвящены памятные дни, которые выпадают на эту дату, 25 мая, в России и других странах мира. 24 мая, 21:01 25 мая отмечается Международный день пропавших детей. Фото © Jon Flobrant on Unsplash

Международный день пропавших детей

Международный день пропавших детей ежегодно отмечается в России и во всём мире 25 мая. Это день скорби по детям, которых не удалось спасти. А ещё это день надежды, что в будущем взрослые смогут сделать всё, чтобы дети никогда не исчезали. Символ этой памятной даты — незабудка, которая олицетворяет чистоту, верность, любовь.

Идея посвятить день проблеме пропавших детей появилась в США после того, как 25 мая 1979 года по дороге из школы пропал шестилетний мальчик. Найти его не удалось. Россия официально присоединилась к международной традиции отмечать этот день в 2012 году.

В России в 2014 году был создан Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Также в нашей стране действует поисково-спасательный отряд "Лиза алерт". Эксперты рекомендуют, если пропал ребёнок, не терять времени и сразу обращаться в полицию.

Всемирный день щитовидной железы

Всемирный день щитовидной железы отмечается каждый год 25 мая в России и других странах. Его учредили в 2088 году по инициативе Европейской тиреоидологической ассоциации (European Thyroid Association, ETA). Цель — больше рассказать людям о заболеваниях щитовидной железы, методах их лечения и профилактики.

Подавляющее большинство болезней щитовидной железы излечимо, а в части случаев их можно предотвратить. Например, последнее касается дефицита йода. Многие думают, что нехватка этого элемента лишь сказывается на размере железы, но на самом деле нет. Например, у беременной женщины йододефицит может привести к необратимым изменениям в нервной системе будущего ребёнка, он может родиться с умственной отсталостью.

День филолога

Профессиональный праздник филолога в России ежегодно отмечают 25 мая, сразу после Дня славянской письменности и культуры. В 2023 году, как и прежде, его отпразднуют все причастные: студенты и преподаватели филологических факультетов, языковеды, переводчики, лингвисты и просто ценители родного языка.

Слово "филология" в переводе с греческого означает "любовь к слову". Действительно, никто так трепетно не относится к нашему языку, как филологи. Считается, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В XVII-XVIII веках она сложилась как наука, изучающая древнюю культуру (язык, литературу, историю, философию, искусство в их взаимосвязи). По мере того как науки становились более узкими, филологию стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Сегодняшний праздник — ещё один повод поблагодарить филологов за их труд, выразив им почтение и уважение.

День нерпёнка

25 мая в России отмечают День нерпёнка. ТАСС / Зорикто Дагбаева

В России 25 мая отмечают один из самых милых праздников — день нерпёнка. Нерпята — это детёныши нерпы, единственного млекопитающего озера Байкал. Увы, там с каждым годом этих прекрасных животных становится всё меньше. День нерпёнка призван привлечь внимание к этой проблеме, особенно подрастающего поколения.

Первое празднование Дня нерпёнка прошло в России — в Иркутске в 2003 году. Затем его включили в календарь экологических дат во многих регионах нашей страны.

Интересные факты про байкальских нерп

Самки у них по массе больше самцов, до 130 кг.

В спокойной обстановке нерпа плавает со скоростью 7–8 км/ч.

По земле нерпа ходит, перебирая ластами и хвостом, а при опасности переходит к скачкам.

Нерпы могут нырять до глубины 300 метров, задерживать дыхание на срок до 70 минут.

День памяти святителя Епифания Кипрского

Святитель Епифаний, епископ Кипрский, жил в IV веке в Финикии. В молодости он получил хорошее образование, он обратился к христианской вере после знакомства с монахом, который отдал нищему свою одежду. Епифаний принял крещение и удалился в монастырь, устроенный его наставником Лукианом.

Епифаний считается одним из ранних отцов церкви, он прославился значительными обличениями ереси. Причислен к лику святых в православной и католической церкви.

Именинники 25 мая

Именины 25 мая отмечает российский актёр Фёдор Добронравов. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Именины 25 мая отмечают обладатели следующих имён: Герман;

Денис;

Иван;

Пётр;

Семён;

Фёдор;

Евдокия.

Приметы на 25 мая

В народе 25 мая в честь Епифания Кипрского называли этот день Епифановым, особо подчёркивали любовь к рябине. Считалось, что расцветающая в это время рябина обладает магической силой. Незамужние девушки ходили к цветущему дереву и просили хорошего жениха. Принято было в это время с той же целью надевать красные бусы, напоминающие ягоды рябины.

А ещё была традиция высаживать под окном саженцы рябины, чтобы деревья оберегали жильё от несчастья. Домой приносили веточку рябины и ставили в воду. Считалось, что чем дольше она не засохнет, тем дольше у семьи будет удача в делах. Вот какие приметы были 25 мая:

на пруду появились листья кувшинки — заморозков больше не будет;

чайки не садятся на воду — ненастная погода затянется;

ночью поют соловьи — будет хорошая погода;

красный восход солнца — лето будет жарким, с пожарами;

много майских жуков — лето будет засушливым;

вечером облака синеватого оттенка — к перемене погоды.

Авторы Вадим Андреев