Последний крик: Получен загадочный радиосигнал из системы умирающей звезды Сразу несколько радиотелескопов уловили информацию, которой учёные никогда раньше не получали. 23 мая, 23:40 Взрыв сверхновой. Обложка © Shutterstock

Объект обозначен как SN 2020eyj и находится он в галактике в 400 миллионах световых лет от нас. К сожалению, не пишут, в направлении какого созвездия он замечен. Есть, правда, изображение объекта, но человеку, который не является астрономом, довольно трудно понять его местоположение.

SN — значит supernova, сверхновая. То есть увиденное учёные считают вспышкой сверхновой звезды. Напомним, что это за явление: это, можно сказать, "смерть" звезды, то есть завершение её основного жизненного цикла. В ядре светила заканчивается топливо для термоядерных реакций, и оно начинает схлопываться под действием собственной гравитации. От этого оно невероятно сильно раскаляется и нагревает всю свою внешнюю оболочку. Удивительно, но перед "смертью" звезда гораздо горячее, чем при жизни. Эта разогреваемая мантия, естественно, начинает расширяться, звезда временно превращается в красного гиганта, по дороге проглатывает свои собственные ближайшие планеты, а в конце мантия великолепно сбрасывается в окружающее пространство. Вот этот момент сброса — и есть вспышка сверхновой.

Взрыв сверхновой. © Giphy

Но, как давно уже выяснила современная астрономия, это не единственный возможный сценарий такого эффектного события. Оказывается, звезда может "умереть" во второй раз. К примеру, наше Солнце слишком маломассивно, чтобы устроить такое шоу, и тем не менее примерно через 5 миллиардов лет оно тоже раздуется и сравнительно незаметно оболочку сбросит. И останется одно сжавшееся ядро. Оно станет белым карликом. В диаметре будет иметь около 4 тысяч километров или немного больше. Для сравнения, сейчас диаметр Солнца — 1 миллион и почти 400 тысяч километров.

Так вот, в обычной ситуации этот белый карлик просто понемногу остывает и в итоге превращается в чёрного карлика, то есть перестаёт излучать свет. И в случае нашего Солнца будет именно так. Но бывают и необычные ситуации: когда звезда блуждает по галактике не одна, а в гравитационном союзе с другой звездой. Тогда может развернуться очень интересный сценарий. К примеру, если звёзды-напарники "умерли", что называется, в один день, то есть одновременно стали белыми карликами, то эти двое уже после "смерти" могут слиться воедино, и тогда будет самый настоящий взрыв сверхновой. То есть поодиночке они закончили свои дни тихо и спокойно без всяких вспышек, а потом воссоединение двух связанных "сердец" украсило Вселенную на прощание.

Взрыв сверхновой из-за слияния двух звёзд. © Giphy

А случаются и ещё более своеобразные истории: когда одна звезда уже отсветила и стала белым карликом, а её напарник ещё жив. Тогда осиротевший партнёр как бы приносит себя в жертву погибшему другу: постепенно отдаёт ему своё вещество. Белый карлик понемногу набирает массу, а когда она достигает 1,4 массы Солнца, "отжившее сердце" вспыхивает. И, как поняли учёные, SN 2020eyj — как раз такое необычное событие.

Анимация взрыва сверхновой SN 2020eyj. Видео © Youtube / The Conversation

До сих пор проблема была в том, что при этом от вспышки должны исходить мощные радиоволны определённого характера, а их никак не удавалось уловить. Объект SN 2020eyj — первый такой случай. Сообщается, что после обнаружения в 2020 году его без малого два года успешно наблюдали с помощью сразу нескольких радиотелескопов, расположенных в Великобритании. Как пишут астрономы, характер радиосигналов говорит о том, что в его источнике содержится очень много гелия. Полагают, что это гелий как раз от того ещё живого напарника — его верхние слои сдуло взрывной волной. Теперь учёные размышляют, что, может быть, не всегда в таких случаях вещество звезды-соседки таким образом сносит, поэтому и не слышно было радиосигналов.

Авторы Адель Романенкова