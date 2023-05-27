Крик планеты: Раскрыта тайна жутких ночных звуков на Эвересте Учёный специально отправился на высочайшую вершину, провёл там три недели и, похоже, понял природу странного шума. 26 мая, 23:46 Эверест. Обложка © Getty Images / VCG / Huang Huo

Эти шумы недавно прозвучали в документальном фильме о землетрясении в Непале, который вышел на Netflix. Они звучали как некий действительно довольно пугающий треск: будто сама твердь земная под тобой сейчас разверзнется. И всё это посреди ночи. Эти звуки, что интересно, раздаются только по ночам.

— Трудно уснуть. Слышно, как оно хлопает, слышно, как льдины и камни обрушиваются в разных местах по всей долине, — рассказал опытный покоритель вершин Дэйв Хан, участник 15 восхождений на Эверест.

На самом деле, эти шумы замечают уже много лет, и учёные уже составили представление о том, как и из-за чего они возникают. К примеру, в 2017 году в Гималаях побывал учёный-гляциолог Евгений Подольский из японского Центра арктических исследований. Он отправился в экспедицию специально ради этих звуков, провёл в горах три недели, а потом поделился своими выводами в опубликованной научной статье, созданной совместно с коллегами. Учёный считает, что так ведут себя ледники Эвереста. Но не все, а только определённые.

Учёные заподозрили, что именно ночью они трещат из-за ежесуточных перепадов температур. Перепады на Эвересте действительно весьма внушительные: днём альпинисты часто в футболках ходят, а ночью — мороз вплоть до минус 15 по Цельсию.

Гималаи. Фото © Getty Images / Paula Bronstein

Гляциологи составили картину гималайских льдов и обратили внимание, что примерно 70% этих льдов покрыты жёлто-серой пылью. Её приносит из пустынь. С одной стороны, она затемняет ледник, от этого он больше нагревается, а значит, должен быстрее таять. Но с другой — это покрытие работает как теплозащитное одеяло, которое смягчает выше названные суточные перепады температур. Так вот, учёные пришли к выводу, что как раз эти "запылённые" льды по ночам не трещат, а трещат именно открытые, то есть сверкающие белизной. И при этом больше всего не повезло сравнительно тонким таким ледникам. За день они успевают несколько нагреться, а ночью от мороза сжимаются и начинают от этого растрескиваться. То есть то, что грохочет на Эвересте по ночам, — это ледотрясение. А глубинные причины этого явления довольно очевидны — изменение климата.

Авторы Адель Романенкова